Impensado: en Bendita expusieron la insólita relación entre Horacio Pagani y La China Suárez.

En los últimos días, el nombre de Horacio Pagani está en todas las redes sociales ya que vivió un insólito momento en vivo en Bendita cuando se enteró que había ganado la lotería en pleno programa. Pero ahora, el famoso periodista se volvió tendencia por otra cosa totalmente diferente: salió a la luz el particular vínculo que tiene con La China Suárez.

Resulta que desde que ganó la lotería en vivo el pasado martes, Pagani y sus compañeros aprovecharon la situación para hacer diversos chistes y juegos al respecto. Sin ir más lejos, en la jornada del miércoles el periodista llegó al canal en una limusina haciendo toda una "performance" que siguió a lo largo de todo el programa.

“Estamos atentos a los números que aparecen esta noche”, lanzó Beto Casella, el conductor del ciclo, haciendo referencia al significativo crecimiento de seguidores que tuvo el periodista tras protagonizar este momento en redes. Fue entonces cuando salió a la luz un insólito detalle: La China Suárez había empezado a seguirlo en las últimas horas.

"¡Noooo! ¡Te está siguiendo la China!", lanzó Alejandra Maglietti. "La China Suárez empezó a seguir a Horacio Pagani. No significa que mañana empiecen una relación", continuó Casella en tono de broma. Esta situación causó mucha gracia en el estudio, más en el marco del escándalo que enfrenta la actriz con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Se arrepintió: Yanina Latorre filtró lo más íntimo de La China Suárez y lo borró, pero hay capturas

En medio de su escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, Yanina Latorre y La China Suárez también protagonizan una guerra mediática. Esto se dio después de que la actriz se hartara de que la panelista publicara datos sobre su vida privada y, ese contexto, la comunicadora tuvo un exabrupto que debió borrar. La miembro de LAM se arrepintió de lo posteado y decidió eliminar su posteo.

La actual novia de Mauro Icardi apuntó contra Latorre y la acusó de ser la culpable de intentos de entraderas a su casa y del hostigamiento que recibirían sus hijos. Como era de esperarse, la madre de Lola y Diego Latorre no tardó nada en agarrar su celular y responderle a través de sus historias de Instagram.

Fue en ese contexto que Yanina compartió un sinfín de capturas de pantalla del supuesto chat entre Wanda y la China y, en una de ellas, se vio el número de celular de la protagonista Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Latorre quiso demostrar que no se trataba de capturas truchas y escribió: "No está editado. O quieren que sube foto del número entero?", sin darse cuenta de que ya lo estaba subiendo. La panelista había tapado el número de la parte de arriba de la foto, pero en un mensaje citado se podía ver completo. Y aunque si bien lo borró y lo resposteó con los números borrados, ya se había viralizado.

Así, Suárez decidió hacer un fuerte descargo sobre la actitud de Latorre y se despachó. "El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca jamás voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga de esperar. Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera mi casa con mis 3 hijos", comienza el descargo de Suárez. Y sigue: "Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban mis hijos, la cuota, etc. No era vos la que lloraba en cadena nacional cuando te 'cuernearon' pidiendo respeto por tus hijos. Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad".