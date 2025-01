Se cansó: Benjamín Vicuña se enojó con la China Suárez por un polémico motivo.

La relación actual de Eugenia Suárez con Mauro Icardi habría provocado un fuerte malestar en Benjamín Vicuña y desató tensiones en la familia ensamblada que comparten. Recientemente, salieron a la luz nuevos detalles sobre la disputa que tiene a la farándula en vilo.

Fue Yanina Latorre quien habló sobre el tema y reveló que el actor chileno está molesto por cómo se plantea el próximo cumpleaños de su hija. “El padre de una de las ‘bendi’ está fuera de sí. En febrero, la niña cumple años y la China quiere festejarle el cumpleaños en la ‘casa de los sueños’, pero el padre no quiere asistir. Tiene sus razones”, comentó Latorre en sus redes sociales.

La panelista añadió que Vicuña no está de acuerdo con la presencia de Mauro Icardi en el festejo. “Es un novio que ni conoce. Le dijo: ‘El año pasado llevaste a tu pareja de Gran Hermano, ¿y ahora el jugador?’”, contó Latorre. Según trascendió, el actor habría propuesto realizar la celebración en un lugar neutral, como un club o las casas de alguno de los dos, pero sin la presencia del nuevo entorno de la China.

Sin embargo, Eugenia se habría mostrado firme en su postura. “Ella le dijo que el cumpleaños se hará con Mauro presente. Esto dejó a Benjamín molesto y decidió que celebrará con su familia por separado, sin asistir al festejo que planea la China”, señaló Latorre.

En el programa Mañanísima también se sumaron detalles sobre esta situación. Según informaron, Vicuña aún guarda resentimientos hacia Icardi, ya que asegura que Eugenia y el futbolista mantenían comunicación mientras ella aún estaba en pareja con él. Además, indicaron que los hijos de la actriz estarían viviendo con ella y Mauro, lo que habría generado incomodidad en el actor.

Quién lo engañó: Benjamín Vicuña confesó que le fueron infiel

Benjamín Vicuña habló sin rodeos sobre las infidelidades que marcaron su vida y sorprendió con sus confesiones. En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor chileno de 46 años admitió haber sido infiel y también haber perdonado engaños en sus relaciones pasadas. “Fui infiel y también perdoné infidelidades; pasé ambas, como la mayoría, creo, y en las dos se la pasa mal", expresó.

El reconocido actor, ex pareja de Pampita y La China Suárez, con quienes tiene hijos, reflexionó sobre el dolor que generan las infidelidades desde ambas perspectivas. "Son dolores diferentes. Uno tiene mucho que ver con el ego, la desesperación y la pérdida. El otro, con una crisis humana y la culpa, que también duele. Ninguno es un lugar lindo", explicó.

Actualmente, Vicuña se encuentra en pareja con Anita Espansandin, economista de 40 años, con quien asegura estar profundamente enamorado. Consultado sobre su relación, afirmó que es fiel y adelantó que tienen planeadas unas vacaciones juntos en el año que comienza.

Al ser interrogado sobre cómo lo conquistó su pareja, el actor respondió con ternura: "Fue algo mutuo. Ella aporta calma, madurez y una forma de ver la vida que me encanta. Me enamoré de su visión, de su manera de entender las cosas".

Sin esquivar temas más controversiales, Vicuña también se refirió a la posibilidad de abrir su relación con Anita. Con una sonrisa cómplice, respondió: "Vení que charlamos un ratito". Luego profundizó: "Creo que nuestras personalidades cambian con el tiempo. No soy el mismo de hace un mes, un año o diez. A veces me cuesta entender las decisiones que tomé hace 10, 15 o 20 años. Estamos en constante evolución. Hoy lo veo difícil, pero no sé si mañana pensaría diferente".