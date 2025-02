La confesión de Alejandra Maglietti sobre su salud que sorprendió a la televisión: "Hace años".

Alejandra Maglietti sorprendió al hacer un insólita declaración sobre su salud. La famosa panelista brindó una entrevista en donde se sinceró sobre un problema que tuvo y la solución que encontró para superarlo, pero muchos de sus seguidores no pudieron disimular la sorpresa.

En una reciente entrevista que brindó con Sebastián Wainraich para su ciclo La Noche Perfecta (El Trece), la panelista tuvo que contar la dieta especial que hizo luego de que el conductor le hiciera una polémica pregunta al hueso: "¿Es verdad que hiciste una vez una dieta anti flatulencias?”. Ante esta consulta, Maglietti se mostró un tanto incómoda, pero rápidamente se liberó de los tabúes y contó con detalles cuál era la particular situación que enfrentaba.

"No podemos arrancar así. Es que no la hice una vez, la hago toda la vida", empezó por decir la panelista de Bendita TV. En este marco, sumó: "En un momento estaba un poco incómoda con una situación que estaba pasando, imagínensela, fui al médico y me recomendó una dieta libre de FODMAPs". Este tipo de dieta suelen dársela a personas que tienen SIBO o celiaquía, ya que les restringe varios alimentos que le generan un esfuerzo extra del cuerpo ya que son más difíciles de digerir.

Así, declaró los beneficios que notó a partir de esta decisión nutricional: "Hace años que no me tiro un gas. Ese problema desapareció de mi vida, ya no es un problema para mí. Los alimentos que me hacen mal son, por ejemplo, la cebolla, todo lo que sea fermentado… eso no, ya sé que me va a hacer mal". Finalmente, concluyó: "Pero cada uno tiene que ir viendo, porque no todo le va a hacer mal a todos. Vas viendo cuáles son las que más te irritan el intestino y vas sacando y probando para ver qué te pasa. Vale la pena".

Beto Casella destapó la intimidad menos pensada entre Pagani y Maglietti: "5 minutos"

Más allá de estos detalles de color que suele dar, Maglietti mantiene un bajo perfil cuando de su vida privada se trata. Sin embargo, hace unos meses atrás Beto Casella ventiló una intimidad inesperada entre dos compañeros suyos reconocidos en el mundo del espectáculo: Horacio Pagani y Alejandra Maglietti, lo que despertó todo tipo de reacciones.

En diálogo con Paren La Mano, ciclo encabezado por Luquitas Rodríguez, Alfre Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna por Vorterix, Beto Casella habló de distintos temas mucho más descontracturados. Si bien se refirieron a su labor en los medios, lo que desató la locura de todos fue la anécdota que vincula a Pagani y Alejandra Maglietti.

Antes de eso, reveló que entre los cortes de Bendita TV hablan de la vida sexual de todos y allí comenzó a contar la historia. "La idea era que a Horacito Pagani se le permita entre amigas una salida. Un vinito. Todo consensuado, eh. Que se le permita un cunnilingus de cinco minutos", lanzó Casella refiriéndose al acto de realizar sexo oral hacia Maglietti.

"No sabés lo que es Maglietti de gambas, de piola. Entonces le digo 'Ale, un viernes a la noche, vamos a la casa de Any Ventura, apagamos todo...', sumó a la anécdota. En ese momento, chicaneó a Pagani por la edad, ya que tiene 80 años, y dijo que ya no le sale el "néctar", es decir, el semen a la hora de tener relaciones. "Entonces planeamos esto entre amigos. Se nos pone de novia Maglietti y bueno, se cortó todo", dijo el conductor de Bendita TV en lo que fue una revelación íntima inesperada para todos. "¿Qué pensaba Horacio de la propuesta?", preguntó Beder. "Y... Horacio feliz", contestó Beto.