Fátima Florez habló sobre los dichos de Milei en Davos.

Las terribles declaraciones de Javier Milei en el foro de Davos causaron mucho revuelo e indignación en Argentina y el mundo, lo cual llevó a que se realice una multitudinaria Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en todo el país. Muchas voces se alzaron al respecto y una de ellas fue la de la ex pareja del mandatario Fátima Florez.

La humorista e imitadora brindó una nota a LAM (América TV) junto a su compañero de escenario Marcelo Polino, y allí fue consultada por los dichos del libertario que relacionó la homosexualidad con la pedofilia y que criticó la figura del femicidio.

Desde Carlos Paz, donde realiza la obra 100% Fátima, la ex de Javier Milei dio una nota al programa conducido por Ángel de Brito y allí el periodista Pepe Ochoa le consultó: "Quería preguntarte si habías visto escuchado las declaraciones de Javier Milei en Davos y qué opinabas".

En ese momento y no pudiendo ocultar su incomodidad, Fátima Florez eligió esquivar el tema. "No pude escuchar mucho", aseguró. "No sé, no pude escuchar. Porque estamos la verdad metidos muy en la temporada, los premios, cumpleaños", agregó para no criticar a su expareja.

Desde el programa decidieron no insistir con el tema, pero le trasladaron la consulta a Marcelo Polino quien también decidió no explayarse sobre lo que pasó en Davos: "Sí, por supuesto. Yo escuché todo porque soy periodista. Además, me gusta estar informado. Sí, escuché". Tras esto sostuvo que era algo muy importante para debatirlo en poco tiempo.

Salió a la luz el verdadero vínculo entre Fátima Florez y su director musical

Hace ya varias semanas, precisamente desde el inicio de la temporada de verano, que Fátima Florez enfrenta fuertes rumores de romance con su director artístico, Fernando Vázquez. Pero ahora, luego de varias especulaciones, Vázquez finalmente habló sobre el tema y respondió la pregunta que rondaba en torno a su nombre y el de la actriz.

Los rumores empezaron luego de que ambos hayan sido vistos juntos en varias ocasiones. Sin ir más lejos, la humorista festejó su cumpleaños recientemente y Vázquez estuvo presente junto a la familia de ella. En este marco, los rumores no dejaron de crecer hasta que finalmente, la semana pasada, el director artístico habló con Intrusos y contó la verdad de lo que pasa entre él y Fátima.

Precisamente, luego de que el entrevistado contara cuál fue el regalo que le hizo a Flórez por su cumpleaños, el notero indicó que "conocía muy bien los gustos de ella", así le dio el pie para que hablara de la relación. "La conozco. Imaginate que hace 7 años que trabajamos juntos", empezó por decir sin ánimos de profundizar.

Sin embargo, ante la insistencia, Vázquez contó cuál es su verdadera relación con Fátima Florez: "Nosotros no somos pareja". Luego de aclarar que su vínculo era estrictamente profesional, le consultaron si "blanquearían" en caso de estar en pareja, a lo que él decidió responder cortante: "Es tan específico que no sé. No es algo que se pensó". Por su parte, Fátima Florez aún sigue sin dar declaraciones públicas al respecto.