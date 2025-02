Figura del cine nacional destrozó a Javier Milei: "Imposible"

El protagonista de la película argentina nominada al Goya lamentó la situación del cine nacional por los ajustes de Javier Milei.

Uno de los sectores más castigados por el gobierno de Javier Milei es la cultura, por las políticas de desfinanciamiento y de ataques a ciertos artistas por no coincidir con las ideas del gobierno libertario.

En ese contexto, una de las estrellas del momento del cine nacional salió al cruce del mandatario por la situación actual de la industria. Mientras el gobierno intenta desprestigiar la industria local, la película protagonizada por este actor sigue obteniendo reconocimientos internacionales.

Nahuel Pérez Biscayart, protagonista de El Jockey, la película estrenada en el 2024 y dirigida por Luis Ortega, se refirió a la situación del cine nacional con fuertes cuestionamientos al presidente Javier Milei.

"El año que viene probablemente no haya pelis argentinas viajando por los festivales", expresó el actor y sostuvo que desde el gobierno están "muy, muy, muy obstinados con la destrucción, sobre todo obstinados con destruir todo lo que sea cultura y arte, es una misión de vida o muerte".

"Hay mucha sensación de que ‘Bueno, mientras que yo tenga mi trabajito, mi libertad de comprarme lo que yo quiero, estoy bien...’ Pero eso tiene duración corta para mí, porque no hay posibilidad de construir y de evolucionar en soledad. Es imposible", agregó el protagonista de El Jockey, recientemente nominada a los premios Goya.

Además, Nahuel Pérez Biscayart destacó que en el contexto actual, se hayan podido estrenar algunas producciones: "Celebrar el hecho de que podamos seguir haciendo películas, ya eso me parece un montón".

Un histórico cine de Argentina vuelve a abrir en medio de la crisis de Javier Milei

La crisis económica que se está viviendo en el Gobierno de Javier Milei imposibilita a miles de argentinos a darse gustos antes habituales como, por ejemplo, ir al cine. Pero en medio de las dificultades, un cine club de la provincia de Buenos Aires reabrió sus puertas para conectar a la gente con las películas a precios económicos.

Desde este viernes a las 21 horas vuelve el Cine Club Turdera, que empezó en el Club Juventud Obrera y desde este año organizan sus proyecciones en el Rotary Club, en San Luis 369, Turdera. En una entrevista con La Unión, Ramiro Baca -creador del proyecto- contó como fueron los primeros encuentros de este espacio cultural.

"Se me ocurrió por distintas razones, por la pasión por ver películas, en sentido amplio, no sólo las llamadas 'grandes películas'. Las ganas de juntar gente para verlas, como excusa también para salir a la calle, salir a encontrarse. La necesidad de tener una propuesta cinéfila en el barrio, y no tener que ir tanto a Capital Federal a ver cosas interesantes fue parte de esta idea que creció y a la que luego se sumaron muchas personas", relató.

Además, según indicó Ramiro, muchas proyecciones cuentan con invitados especiales como cineastas que fueron a presentar sus filmes, docentes o periodistas, y sobre las entradas señaló: "El valor es de $2000 para cubrir algunos gastos mínimos. Además, el buffet que ofreció el club también resultó ser muy barato, siendo esta una opción de salida cultural muy económica". La próxima película que se verá en el cineclub es Arrástrame al infierno, una película de terror de Sam Raimi, de 2009.