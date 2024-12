La preocupación del Viggo Mortensen por el cine nacional

El actor reconocido a nivel mundial Viggo Mortensen vivió durante su infancia en Argentina y suele estar empapado de los temas de índole nacional. No sólo es fanático de San Lorenzo, sino que es un férreo defensor de la cultura.

Con motivo del estreno de "Hasta el fin del mundo”, su segundo film como director, el protagonista de El Señor de los Anillos se mostró preocupado por la situación del INCAA y criticó al presidente Javier Milei por el desfinanciamiento del cine argentino.

En diálogo con el portal Teleshow, Viggo Mortensen confesó que tiene escrito un guion "que transcurre en Buenos Aires" pero que en el corto plazo no está en los planes llevarla adelante.

"Es una posibilidad que sigo explorando. He trabajado antes en Argentina y guardo muy buenos recuerdos de esas experiencias. Hay mucho talento en el país, tanto a nivel técnico como artístico, y siempre es enriquecedor colaborar con personas que tienen una mirada diferente y tan creativa", destacó la estrella de Hollywood.

"Lo que me preocupa, como a muchos, es el estado del cine independiente en Argentina. Las decisiones que se han tomado en torno al INCAA están complicando mucho las cosas, especialmente para quienes recién empiezan o para los que no tienen grandes presupuestos", expresó Viggo Mortensen.

Y agregó: "Pero sé que los cineastas argentinos son resilientes. Siempre encuentran maneras de contar sus historias, aunque las circunstancias sean adversas. Es algo que admiro mucho: la pasión por el cine no desaparece, incluso en los momentos más difíciles".

Roly Serrano durísimo con Javier Milei: "Agresivo"

El reconocido actor Roly Serrano visitó el último sábado La Noche de Mirtha (El Trece) y además de hablar sobre el difícil momento de salud que atravesó, se mostró muy duro contra el presidente Javier Milei.

El protagonista de una de las temporadas de El Marginal se refirió al mandatario y sostuvo: "Necesitamos ser solidarios. Este señor que nos gobierna es muy agresivo, y eso se transmite a la sociedad".

"Que no me diga a mí zurdito de mierda porque no pienso como él. Eso es una agresividad tan grande", subrayó el actor en charla con la conductora Mirtha Legrand y el resto de la mesa al referirte a Javier Milei.

En ese sentido, agregó: "Hay mucha violencia en la sociedad, ¿qué es lo que nos está pasando?". En la última mesa del año, Roly Serrano compartió el programa con Federico Bal, Rocío Marengo y Adrián "Maravilla" Martínez.