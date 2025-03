Lijo no renuncia y apuesta a que el Senado le apruebe el pliego

El juez Ariel Lijo ratificó que no pedirá licencia a su cargo y que espera la aprobación de su designación en el Senado. El magistrado envió un escrito al su par bonaerense Alejo Ramos Padilla, que tiene a su cargo las denuncias contra su nombramiento y el de Manuel García- Mansilla para el máximo tribunal, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.

“A los efectos de pronunciarme en los términos del artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, dado el objeto de las actuaciones, pongo en su conocimiento que carezco de interés acerca de la decisión que eventualmente pudiera recaer en las actuaciones de referencia", señaló el escrito presentado por Lijo.

Y continuó: "Ello en tanto no asumí como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional; no voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”.

Sin intención de llegar a un acuerdo con el Senado, Milei avanzó en los nombramientos por DNU de Lijo y García- Mansilla. A este último, los restantes miembros de la Corte le tomaron juramento. Diferente fue el caso del otro candidato del Presidente, a quien no le aprobaron el pedido de licencia de su cargo en Comodoro Py.

Semanas atrás, Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°2 de La Plata, se declaró competente para las dos causas que se habían presentado que planteaban la inconstitucionalidad de los nombramientos vía DNU de los dos candidatos de la Casa Rosada.

Mientras tanto, el Senado se presta a tratar el jueves 3 de abril los pliegos de Lijo y García- Mansilla. Ninguno de los candidatos había conformado a la comisión de Acuerdos en sus exposiciones y solo el primero había obtenido dictámen. El del segundo avanzó tras el nombramiento por DNU y el destino de ambos parece ser el rechazo de la mayoría opositora en la sesión de la Cámara alta.