Corte Suprema: el Senado tratará recién en abril los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, desingados por decreto para la Corte Suprema de Justicia.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una sesión especial el próximo 3 de abril para tratar los pliegos de las designaciones vía decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. La solicitud fue realizada por el bloque de Unión por la Patria (UP) -ahora dividido- la semana pasada, que busca rechazar la iniciativa del Gobierno de colocar jueces en el más alto tribunal vía decreto presidencial.

Al haberse tratado de un pedido de sesión especial, Villarruel podía disponer el día y la hora de la sesión, y, en consecuencia, hacer caso omiso a la oposición que había solicitado la sesión para este jueves. Ahora, el máximo desafío que tendrán los detractores del decreto de Milei será reunir el quórum para abrir la sesión.

Los pliegos listos

La semana pasada, UP había pedido una sesión para este jueves, para someter a votación los pliegos de los dos magistrados. El pedido fue cursado luego de que la comisión de Acuerdos dictaminara el pliego de García Mansilla que, a diferencia del de Lijo, seguía sin reunir las 9 firmas necesarias para ser llevado al recinto. A las 7 firmas de UP se le sumaron, dictamen aparte, la de los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Frente PRO).

Las tensiones

Las tensiones en torno a la designación y aprobación o no del pliego de Lijo giran en torno a que el magistrado ofició durante años como titular del Juzgado 4 de Comodoro Py, donde ningún dirigente político estuvo exento de conocer sus pasillos en algún momento. A diferencia de su colega, no llegó a jurar para asumir su cargo porque la Corte no le habilitó la licencia en esos tribunales.

Desde el Gobierno sostienen que el ex catedrático de la Universidad Austral y antiderechos García-Mansilla está en condiciones de permanecer en el tribunal hasta noviembre de este año y sólo puede ser removido por juicio político, aunque la intención del peronismo -con 34 senadores en caso de alinearse- es rechazar a ambos, para lograrlo, sólo necesita tres voluntades más.

Del otro lado, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lo admitió en una entrevista con radio Rivadavia: "Si los rechazan, estos caballeros se van a su casa y habrá que nombrar nuevos pliegos".