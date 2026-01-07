China prohíbe exportar bienes de doble uso a Japón tras comentarios sobre Taiwán

FOTO DE ARCHIVO. En esta ilustración se ven banderas chinas y japonesas impresas

China ha prohibido ‍las exportaciones a Japón de productos de doble uso que puedan utilizarse con fines militares, según un comunicado del Ministerio de Comercio emitido el martes, una nueva medida de Pekín en reacción ‍a un comentario de principios de noviembre ⁠de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

Los productos de doble uso son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares, incluidos ciertos elementos de tierras raras que son esenciales para fabricar drones y chips.

Las exportaciones de tales artículos a usuarios militares o para cualquier propósito que contribuya a la fuerza militar de Japón están prohibidas, con efecto inmediato, según el comunicado, que añade que las organizaciones o individuos de cualquier país o región que violen la prohibición serán considerados legalmente responsables.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón protestó enérgicamente por las medidas y exigió a China que las retirara. Calificó la medida de "absolutamente inaceptable y profundamente ‌lamentable". Dijo que las medidas se dirigían solo a Japón y que "se desvían significativamente de ⁠la práctica internacional".

COMENTARIOS "PROVOCADORES"

Los lazos entre Pekín y Tokio se han ⁠deteriorado desde que Takaichi dijo que un ataque chino a la isla de Taiwán, gobernada democráticamente, podría considerarse una amenaza existencial para Japón, en un comentario que Pekín calificó de "provocador". China considera Taiwán parte de su ‍territorio, afirmación que Taipéi rechaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino cuestionó posteriormente los motivos de Japón en torno a Taiwán, afirmando que sus "provocaciones" podrían ser un pretexto para ⁠aumentar sus fuerzas militares y sus misiones en el ‌extranjero.

A finales de diciembre, el gabinete japonés aprobó un paquete de gastos récord para el año fiscal que comienza en abril, que incluye un aumento del 3,8% en el presupuesto militar anual hasta los 9 billones de yenes (58.000 millones de dólares).

En un comentario de diciembre, la agencia de noticias estatal china Xinhua dijo que había sido "alarmante" en los últimos años que Japón hubiera reajustado "drásticamente" su política de seguridad, aumentado ‌su gasto en defensa ‌año tras año, relajado las restricciones a la exportación de armas, tratado de desarrollar armas ofensivas y planeado abandonar sus tres principios no nucleares. El presupuesto anual de defensa de China se ha más que duplicado en la última década. Japón reafirmó su compromiso no nuclear a mediados de diciembre.

El comunicado de Pekín del martes no especifica qué artículos están sujetos ​a las nuevas restricciones. Alrededor de 1.100 artículos figuran en la lista china de control de exportaciones de bienes y tecnologías de doble uso, que abarca al menos siete categorías de tierras raras medias y pesadas, como samario, gadolinio, terbio, disprosio y lutecio.

A pesar de los esfuerzos de Japón por diversificarse, China sigue suministrando alrededor del 60% de sus importaciones de tierras raras, según estima la empresa de investigación macroeconómica Capital Economics.

"China no ha proporcionado una lista de artículos restringidos, por lo que en este momento es imposible decir qué impacto tendrán las restricciones a ‍la exportación", dijo a Reuters un responsable de la Organización Japonesa de Comercio Exterior, que pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Una fuente del Gobierno japonés que habló a condición de no ser identificada calificó la medida de "simbólica" y añadió: "Hasta ahora, China había evitado hacer cosas que pudieran perjudicar seriamente a la comunidad empresarial japonesa. Al dar este paso y causar problemas a la industria japonesa, ​puede que su objetivo sea avivar las críticas internas contra Takaichi".

China restringió las exportaciones de tierras raras a Japón durante una disputa diplomática anterior, hace más de una década. Hasta ahora, los datos de las aduanas chinas no han ​mostrado señales de un descenso de las exportaciones de tierras raras a Japón, aunque los datos se publican con cierto retraso.

En noviembre, el último mes sobre el que se dispone de datos, las ⁠exportaciones aumentaron un 35% hasta 305 toneladas métricas, la cifra más alta del año pasado.

Con información de Reuters