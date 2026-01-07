Está en la 7° posición del top 10 de las películas más vistas en Argentina

A pesar de haber transcurrido casi una década desde su estreno, Netflix Argentina registró en la primera semana de enero 2026 el ingreso de una de las películas policiales más aclamados: "Desapareció una noche".

Dirigida por Ben Affleck, siendo así su opera prima, se adentra en las zonas más incómodas de la moral humana y en los dilemas éticos que surgen cuando la ley, la justicia y el bienestar individual no siempre coinciden.

¿De qué se trata Desapareció una noche?

Basada en la novela homónima de Dennis Lehane y situada en los barrios obreros de Boston, un escenario que funciona casi como un personaje más dentro del relato, la historia de "Desapareció una noche" gira en torno a la ausencia de Amanda McCready, una niña de cuatro años que vive con su madre soltera, Helene, en un vecindario marcado por la marginalidad, la violencia y la desconfianza hacia las instituciones.

Cuando la policía parece estancada en la investigación, la familia de la menor decide contratar a dos detectives privados locales: Patrick Kenzie y Angie Gennaro, una joven pareja tanto profesional como sentimental. Ambos conocen bien el ambiente del sitio, sus códigos no escritos y sus silencios, lo que en principio los convierte en candidatos ideales para encontrar pistas que otros no ven.

A partir de este punto, "Desapareció una noche" se despliega como una investigación clásica del género noir, pero pronto deja en claro que su verdadero interés no está solo en descubrir qué ocurrió con la niña, sino en explorar las consecuencias morales de cada decisión que toman los personajes.

Ubicandose en la 7° posición del top 10 de las películas más vistas en Argentina, Peter Travers de Rolling Stone consideró que con la producción "los hermanos Affleck emergen triunfantes en este hipnotizante thriller".

Mismo escenario se describió en la plataforma The A.V. Club: “Aunque se suaviza un poco en el medio, Desapareció una noche acumula poder con discreción, llevando a una de las tomas finales más sutilmente devastadoras en la memoria reciente".

Ficha técnica de Desapareció una noche