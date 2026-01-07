No hace falta ir a Mar del Plata: este es el destino que tiene la pileta más grande del país

No hace falta ir a Mar del Plata: el destino con la pileta más grande del país

El calor del verano nos lleva a buscar actividades en el mar o en destinos con agua. Sin embargo, en Salta hay un lugar clave para combatir las altas temperaturas: la pileta de olas más grande de Argentina.

Verano 2026: dónde queda la pileta de olas más grande del país

La increíble pileta cuenta con 270 metros de largo por 97 de ancho y alcanza a cubrir una superficie total de 26.100 metros cuadrados. Se trata de una de las más grandes de Latinoamérica con una capacidad de 1340 personas. La pileta se encuentra en complejo municipal Carlos Xamena y es una opción económica para una escapada de fin de semana.

La pileta es la más gran de Latinoamérica y se enceuntra en un balneario de Salta

El lugar, además de la gran piscina, cuenta con actividades para todas las edades y ciertos servicios clave como de guardavidas, enfermería, vestuarios, baños, kioscos y zonas comunes para disfrutar del día en un entorno natural.

De acuerdo al sitio oficial de Salta, el público puede hacer uso de todas las instalaciones del camping, ya sea del parque, playones, juegos, mesas, asadores y bancos, pero no se puede acampar. Solo se permite el ingreso de motorhomes.

Cuáles son los horarios y los precios del complejo Carlos Xamena

Además de ser una gran opción para divertirse y enfrentar el calor del verano, ya sea en las vacaciones o durante una escapada, también es un plan accesible para hacer con toda la familia, ya que las entradas son bastante económicas.

El balneario cuenta con servicio de guardavidas y muchísimas actividades para hacer durante el verano