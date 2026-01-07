El CEO de un importante grupo deja su cargo.

El 2026 comenzó con una noticia importante para el grupo Cencosud en Argentina: Diego Marcantonio, el gerente país desde 2019, anunció que dejará su puesto a partir del 1° de abril. Este movimiento genera expectativa sobre el futuro de la empresa y su estrategia en el mercado local.

Marcantonio estuvo al frente de todas las operaciones argentinas del gigante chileno, que incluyen las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y VEA, los centros de mejoramiento para el hogar Easy.

Desde la sede central en Santiago de Chile confirmaron que ya iniciaron la búsqueda de un nuevo líder para la filial argentina. La compañía contrató a la consultora Egon Zehnder para evaluar tanto candidatos internos como externos, con el fin de garantizar "el mejor liderazgo para enfrentar los desafíos y oportunidades presentes y futuros" en el país.

En un comunicado interno, Cencosud detalló que Marcantonio "decidió concluir su etapa en la compañía para emprender nuevos desafíos personales y profesionales", marcando así el cierre de una etapa clave en la empresa local.

Su trayectoria en la empresa comenzó en 1994 como analista contable y fue creciendo hasta llegar a la gerencia país. Además, tuvo experiencias internacionales en Brasil y Chile, lo que amplió su visión sobre el negocio.

Cencosud y un año de cambios después del cierre de sucursales

Este cambio llega en un momento crucial para Cencosud en Argentina. Hace poco, el grupo se retiró de la puja por la compra de Carrefour Argentina, aunque meses antes había concretado la adquisición del negocio local de Makro, reforzando su presencia en el segmento mayorista.

Además, la empresa atraviesa un proceso de "reestructuración" por la caída de las ventas a nivel local que llevó al cierre de varias sucursales de los distintos supermercados que tiene en el país y la reducción de personal con despidos y retiros voluntarios.

Con esta salida, la atención está puesta en quién será el sucesor que tome las riendas de Cencosud Argentina y cómo afrontará los retos que presenta un mercado cada vez más competitivo y cambiante.