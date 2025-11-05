Un histórico supermercado cerró una sucursal.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei trajo una fuerte caída del consumo, la cual provocó que algunas empresas reduzcan su capacidad. En ese contexto, un histórico supermercado cerró una de sus sucursales en la cual había 55 trabajadores.

Se trata de Easy, parte del grupo Cencosud, que puso fin al supermercado que estaba en la Rotonda de La Tablada, en La Matanza. Se destacaba por ser uno de los más grandes de la cadena en el país.

Esto se da en el marco de una "reestructuración" que está realizando el grupo chileno, que también es dueño de otras cadenas como Jumbo, Vea y Disco, y que trajo consigo otros cierres.

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOCA) de zona oeste detallaron que son 55 en total los trabajadores que estaban es esa sucursal.

Como parte de esta medida, la empresa ofrece retiros voluntarios. En el caso del Easy de La Matanza fueron 30 los que aceptaron, mientras que el resto fueron ubicados en otras sucursales de la zona y municipios vecinos.

"No hubo conflicto sindical. La empresa pasó sus obligaciones y los trabajadores pudieron elegir qué hacer", señaló Hugo Pintos, tesorero de SEOCA, al medio Primer Plano Online.

Panorama desalentador: Cencosud cerró varias sucursales

“El panorama es muy desalentador: nosotros tenemos a los cajeros entre nuestros afiliados en el gremio y tenemos en claro que la facturación bajó mucho por la caída estrepitosa de consumo”, manifestó el dirigente gremial sobre esta situación y la caída del consumo. Respecto a esto, sostuvo que la baja de ventas promedia entre un 30 y un 50 por ciento en relación con los últimos dos años.

Esto no es un caso aislado, ya que mientras busca adquirir incluso otras cadenas, Cencosud cerró recientemente cuatro sucursales del supermercado VEA en distintos puntos del país.

Según confirmaron fuentes gremiales, la empresa cerró sucursales en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (Buenos Aires), y Villa Krause (San Juan). "La facturación bajó mucho por la caída del consumo, que se mantiene en niveles históricamente bajos", explicó Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), al medio Infogremiales.