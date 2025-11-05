Milei le toma juramento a Adorni y viaja por 13º vez a EEUU

El presidente Javier Milei le tomará juramento a su flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un acto que se realizará este miércoles a las 12 en Casa Rosada. Luego, el mandatario partirá por decimotercera vez a Estados Unidos para participar de distintos eventos, incluida otra vez una cena en la cumbre de la derecha mundial CPAC. Mientras, este mediodía habrá un congreso en Obras Sanitarias para definir la nueva cúpula dirigente de la CGT, que tendrá el desafío de enfrentar la reforma laboral de Milei. En paralelo, habrá otra jornada de protestas de jubilados frente al Congreso.