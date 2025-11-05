Pasadas las elecciones, los gobernadores peronistas vuelven a mostrar diferencias

"No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales", afirmó el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, algo que ya había deslizado su colega de Catamarca, Raúl Jalil, luego del encuentro que ambos compartieron el jueves pasado con Javier Milei y su gabinete en la Casa Rosada. A primera vista, superadas las elecciones en la que ambos ganaron sus provincias como parte de la coalición peronista, Jaldo y Jalil retomaron el camino del acercamiento a la Casa Rosada que buscaron durante el primer año de gestión, principalmente a través de sus representantes en el Congreso. La decisión vuelve a tensar la situación de los legisladores de Unión por la Patria, en especial de los catamarqueños que se mantienen dentro del bloque. Misceláneas de un peronismo que navega en la indefinición de su conducción y de su principales lineamientos.

Atrás quedó el Jaldo que armó una lista de unidad con su adversario local Juan Manzur para "cortarle la peluca al león", como prometió en la campaña. Con el Frente Tucumán Primero obtuvieron un muy buen triunfo con el 50,5% de los votos, superando por 15 puntos a La Libertad Avanza. Por esas cuestiones del sistema D'Hont se repartieron dos bancas de diputados para cada fuerza, por lo que el bloque Independencia que responde a Jaldo mantendrá sus tres integrantes luego del 10 de diciembre. De acuerdo a las declaraciones de Jaldo, votarán la reforma laboral de Milei con las dos manos. “No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales. Hoy tenemos la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, la robótica que no está contemplada en la ley laboral. Pero las modificaciones no van hacia atrás, porque ninguna ley es retroactiva", avisó.