Trabajadoras y trabajadores del Garrahan celebran los aumentos recibidos.

A través de un comunicado publicado por el Hospital Garrahan, se confirmó un "histórico" aumento salarial para las y los trabajadores. Según anunciaron, se trata de un incremento del 61% sobre el salario básico y el primer cobro, incluirá un retroactivo respecto del sueldo de octubre. Al mismo tiempo, desde el hospital aseguraron que el bono que reciben -de $350.000 al personal no asistencial y de $450.000 al personal asistencial- seguirá vigente. "Sin admitirlo, implementan la Ley de Emergencia Pediátrica de a pedazos", aseguraron a El Destape.

"Se acaba de hacer público en el hospital, es un 61% a la asignación básica de los trabajadores del hospital. Hay otros ítems que están ligados a eso, por lo que el incremento repercute como las horas extras, el plus por trabajar en áreas cerrada, en terapia por alta complejidad. Es un triunfo gigantesco en el país de las paritarias al 1%, una lucha con huelgas durante 6 meses, movilizaciones, una asamblea general única con todos los trabajadores y un enorme apoyo popular ante un gobierno que quería reventar al principal hospital pediátrico de Argentina", dijo Alejandro Lipcovich a este portal, representante de ATE Garrahan.

En esa línea, las y los trabajadores remarcaron que "se conquistó un aumento sin precedentes, que rompe el techo paritario y que es un contraste con la metodología de la burocracia sindical porque ningún gremio de la CGT o CTA puede conseguir esto que consiguió la lucha".

"El Gobierno está implementando la ley de a pedazos, sin admitirlo, porque es una derrota política. Esto se corresponde con la ley. Se empezaría a modificar el reglamento de residencias, que lo habían transformado en becas -que volvería para atrás- y faltan otras cosas ligadas al Presupuesto y a la eximición de la cuarta categoría. Indudablemente, este era el punto fundamental, el de la recomposición salarial", lanzó Lipcovich.

De todas maneras, más allá de celebrar lo conseguido, el secretario general de ATE Garrahan apuntó contra la reforma laboral y sostuvo que los problemas van a continuar porque "siguen los descuentos a compañeras y compañeros y hay persecución con sumarios".

Qué dice el comunicado oficial

Desde la Dirección del Hospital Garrahan aseguraron que -con el inicio de la nueva gestión- se comenzó "un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia", que durante el 2025 se aceleró "como nunca antes". Al destacar la existencia del bono, que varía si el personal es o no asistencial, desde la gestión celebran que "se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital" y que tras el trabajo realizado junto al gobierno de Javier Milei, lograron consolidar el "reconocimiento" con un aumento "cercano al 60%".

"Este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política, afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando, ni más ni menos, la salud de los niños", añaden.

Tal como indicaron sus trabajadoras y trabajadores, los directivos del Garrahan aseguraron que "podrán ver impactado el aumento retroactivo a octubre porque el hospital ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional". Y sentencian, a pesar de haber negado aumentos de sueldo durante más de seis meses: "La plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven".