Una empoderada Karina juntó a los nuevos diputados libertarios para enseñarles cómo funciona el Congreso y Milei faltó

Empoderada, Karina Milei avanza como la gran líder de este Gobierno. Hoy juntó en Casa Rosada a los nuevos diputados y senadores libertarios para enseñarles cómo funciona el Congreso. El presidente Javier Milei iba a estar presente pero llamativamente faltó.

Karina fue la principal oradora del acto en el Salón Héroes de Malvinas. También disertaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich

Martín Menem dio la sorpresa del día al llevar al acto a su papá, el ex senador Eduardo Menem. "Es autor de un libro leído por todos los legisladores en las últimas décadas, llamado Derecho Procesal Parlamentario", contó un testigo del acto a El Destape.

El hermano del ex presidente Carlos Saúl Menem habló durante 15 minutos para explicarles cuestiones básicas a los nuevos legisladores. "Hay muchos que van a estar en el Congreso por primera vez", explicaron en Rosada a este portal.

Martín Menem habló con El Destape tras la reunión y explicó: "Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama y un acercamiento de lo que va a ser el año parlamentario y por ahí tener más herramientas que las que tuvimos en algún momento. En el 2023 asumimos y tuvimos que tratar la Ley Bases. Ahora esto va a ser mucho más ordenado. Trabajamos para tener más ordenada la Cámara de Diputados que vamos a tener más miembros. Trabajamos dos años para tener más miembros. Hoy los tenemos y queremos trabajar de manera coordinada", expresó el presidente de la cámara baja que está ratificado en su lugar.

Otro que está ratificado es Gabriel Bornoroni. En medio de su ponencia, Karina Milei reveló que el cordobés seguirá al mando del bloque de La Libertad Avanza en Diputados. Así lo confió una fuente libertaria que estuvo en el acto.

Del acto participaron decenas de diputados, como Virginia Gallardo, Karen Reichardt o Sergio “Tronco” Figliuolo, el socio de Alejandro Fantino en el stream Neura que será legislador nacional. Todos se llevaron una bolsa violeta de souvenir con un anotador, una Constitución Nacional y el reglamento interno del Congreso.

Esta reunión se daba en medio del debut de la nueva mesa política con la inclusión del ministro de Interior Diego Santilli, ya con un Guillermo Francos afuera y un Santiago Caputo corrido de la escena.

El oficialismo finalmente hoy obtuvo una buena noticia: consiguió dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, que será tratado en sesiones extraordinarias post 10 de diciembre con el nuevo Congreso.