La gran ganadora de la última semana va por todo. Karina Milei va por el segundo paso de su plan. La primera parte ya la cumplió: puso a un jefe de Gabinete propio como Manuel Adorni. Ahora va por las áreas que maneja Santiago Caputo. Es parte del "operativo desplume" de la hermana del Presidente al asesor de su hermano. El Triángulo de Hierro no existe más.

La hermana del Presidente quiere tener el control de la SIDE y de ARCA con foco en la Aduana y Justicia, según confirmaron fuentes del karinismo a El Destape. Son tres órbitas que hoy están bajo el paraguas de Santiago Caputo.

Hoy estuvo Adorni reunido con Caputo más de dos horas en su despacho. Un rato después arribó a ese primer piso de la Casa Rosada Sergio Neiffert, titular de la SIDE. Hablan de un "cambio de estructura".

Karina Milei también quiere el control de la Aduana, hoy manejada por Caputo. Y luego va por el Ministerio de Justicia. Mariano Cúneo Libarona dejará su lugar en febrero. La Secretaria General de Presidencia no quiere que vaya allí Sebastián Amerio, hombre de plena confianza del asesor. Pide otra negociación por los jueces de la Corte Suprema y que no la conduzca nuevamente Caputo.

El futuro de Caputo dentro de Balcarce 50 es una incógnita. "Santiago va a seguir, no pide nada. Al Presidente no le pidió nada de nada. Al contrario, le pidieron a él que asuma y no quiso. Sin la campaña que hicimos en la Provincia de Buenos Aires no ganábamos las elecciones", responden a El Destape desde su entorno.

En Casa Rosada creen que la forma que encontró Karina para que Milei no le dé la Jefatura de Gabinete a Caputo fue poniendo a Adorni, como lo planeó hace meses y adelantó El Destape.

En el karinismo y el caputismo están conformes con la salida de Guillermo Francos. Un hombre clave de LLA que pertenece a uno de los bandos argumentó el movimiento. "Zafamos, nos sacamos de encima a los dos demócratas que teníamos", dijo a este portal en referencia al exjefe de ministros y a Gerardo Werthein, ambos muy relacionados con el Partido Demócrata norteamericano.

Francos tendrá su último días este martes en la Rosada. Este lunes faltó. No fue. Quienes lo frecuentan lo ven enojado con su salida. "No se merecía esto, así, de esta manera", expresan.

El miércoles a las 12 del mediodía jura Adorni en el Salón Blanco. Milei le toma juramento en su asunción a las 15 horas sale en vuelo para Estados Unidos. La incógnita aún es Diego Santilli.

El "Colo" depende del Congreso. Podría haber jurado hoy. Pero los libertarios lo quieren sentado en el Congreso en la comisión de Presupuesto para darle dictamen a la ley de leyes que propone el Gobierno para 2026. "Estamos finitos, mañana tiene que estar acá", dicen.

Si se dan una serie de movimientos juran los dos nuevos funcionarios juntos. Es posible que también asuma el miércoles Santilli, salvo que se patee la reunión de mañana en el parlamento. En LLA agregan: "En el recinto ya después no lo necesitamos. Pero tenemos que definir el Presupuesto con él ahí".

Entre ambos, Adorni y Santilli, se abrirá un frente rápido que son los despachos. El lugar que ocupó siempre Francos es la deseada planta baja de la Rosada, donde históricamente se instalaron los ministros de Interior.

Ahora reconvertida en Jefatura de Gabinete, Adorni ya pidió estar allí abajo. El problema es que el despacho que ocupaba Lisandro Catalán como ministro de Interior en ese mismo sitio es muy chico para una persona del volumen político de Santilli. El Colorado aún no sabe qué parte le tocará en el reparto. Por historia debería asignársele el lugar que finalmente pidió Adorni. Será disputa entre ellos dos.