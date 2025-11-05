Milei les dijo a sus diputados que "al kirchnerismo se le dio vuelta el reloj de arena" y viaja a EE.UU. para "no traer nada"

Javier Milei partió a Estados Unidos para participar de un foro de Miami en el que también estarán Donald Trump y Lionel Messi. El Gobierno buscó una foto pero se enteró que el jugador de la Selección Argentina dirá presente un día antes que el mandatario. Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape no habrá novedades económicas en este viaje. "No va a traer nada", afirmó una fuente inobjetable sobre posibles anuncios.

Milei arribará a las 2 de la madrugada del jueves. Y 17.45 hablará en el American Business Forum. Luego viajará a Palm Beach, donde estará en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Todavía no está confirmado un encuentro con Trump.

El viernes viaja a una Nueva York donde acaba de ganar un alcalde demócrata de izquierda como Zohran Mamdani y participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas.

El mensaje que dejó antes de irse

Antes de partir, Milei reunió a 130 diputados y senadores de LLA, con bancas vigentes y nuevos que asumirán el 10 de diciembre, para una arenga potente de cara a lo que se le viene al Gobierno en diciembre.

En el Salón Héroes de Malvinas, donde el martes Karina Milei les enseñó a varios los nuevos diputados cómo funciona el Congreso, el Presidente fue enfático en la labor clave que tendrá del 11 al 31 de diciembre, cuando el Poder Ejecutivo intentará aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal en sesiones extraordinarias.

En esa reunión que duró una hora, Milei les dijo a los suyos que con la victoria en las elecciones de octubre "al kirchnerismo se le dio vuelta el reloj de arena" y tiene los minutos contados.

El flamante gabinete

Luego, al mediodía, fue al Salón Blanco a tomarle juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se espera que la semana que viene haga lo propio con Diego Santilli, flamante ministro de Interior.

Adorni y Santilli finalmente compartirán la planta baja de la Rosada. Allí donde históricamente funcionó Interior y ahora funciona Jefatura estarán ambos. El exvocero tendrá el despacho grande que usaba Guillermo Francos. Y al Colo le tocará un despacho chico que usaba Lisandro Catalán, su antecesor.

El clan Francos tendrá solo un sobreviviente: Daniel Scioli, actual Secretario de Deportes. Fue ratificado por Adorni, ya que estará bajo su órbita. "El Pichichi lo vamos a tener acá 40 años", dijo en broma una persona del entorno del jefe de Gabinete a El Destape.

Adorni ya sacó todos los cuadros de Francos, está exorcizando el lugar ("lo estamos llenando de inciensos", dicen desde su entorno en broma) y en 10 días confirmará toda su estructura y todo su nuevo equipo.