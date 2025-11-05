Alfombra roja de Milei para la derecha evangélica que trabaja para Trump

Parece parte de un guión preparado con mucha antelación, pero se da en un momento muy preciso. Las imágenes de Javier Milei junto a los directivos de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) que participaron de una oración en Casa Rosada con pastores de todo el país no registra antecedentes. El acto de celebración por el Día de las Iglesias Evangélicas se da a días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y en coincidencia con el desembarco de la derecha evangélica ligada a Donald Trump.

El capítulo más resonante se verá este viernes 7 y sábado 8 cuando el pastor estadounidense Franklin Graham vuelva a hacer cotizar el emprendimiento que fundó su padre y haga dos presentaciones en la cancha de Vélez bajo el lema del Festival de la Esperanza. Hijo de Billy Graham, el legendario líder evangelico alineado con los republicanos en tiempos de Reagan y Bush, el influencer que tiene pensado reunirse con Milei es desde hace tiempo uno de los predicadores favoritos de Trump en Estados Unidos y le corresponde: se lo ve en los medios y las redes sociales con una campaña permanente en favor del presidente norteamericano.

A cargo de la asociación Samaritan’s Purse, Franklin Graham estuvo al frente de la invocación religiosa que acompañó la asunción de Trump tanto en su primer como en su segundo mandato. Después de la bala que rozó la oreja del presidente en campaña, Graham dejó una frase que pretende darle contenido sagrado a Trump. “Dios mismo desvió la bala unos pocos milímetros para salvar la vida del presidente”, dijo. No fue un exabrupto. La derecha evangelica alineada con el trumpismo de Steve Bannon propagó entre las comunidades antimigrantes y latinas conservadoras la idea de que Trump es el Ciro del Siglo XXI, en una comparacion con el enviado de Dios que identifica al presidente de Estados Unidos con el rey persa que aparece en el Viejo Testamento como libertador de los judíos cautivos en Babilonia.

Islamofobico, alineado con Israel, cruzado contra los migrantes, la diversidad y el derecho al aborto, Graham es el predicador del trumpismo. Había anunciado su visita a la Argentina desde hace por lo menos un año, bastante antes de que Trump asumiera la tarea de salvar a Milei del espiral de inestabilidad en el que había entrado. Sin embargo, estaba claro que el ascenso de Milei al poder en la Argentina representaba un marco propicio.

Para el presbítero evangelico Marcelo Figueroa, la llegada de Graham y en menor medida la presencia del hijo de Luis Palau en Rosario ilustran sobre los lazos entre religión y política. “Hay una intencionalidad clara de la derecha evangélica de aprovechar la situación política en Argentina para tomar el país como un espacio para hacer pie. No es una buena noticia porque identifica al mundo evangelico con la derecha mundial y deja opacado el trabajo de las iglesias protestantes históricas”, dice Figueroa a El Destape.

De acuerdo a su descripción, la llamada Teología de la Prosperidad es propagada por los movimientos del fundamentalismo evangelico que utilizan los medios masivos de forma agresiva a nivel global. “Es la predicación de un evangelio muy mediático, con un uso enorme de todos los recursos multimedia, grandes pastores mediáticos que convocan en sus redes y con sus sermones millones de personas. El pentecostalismo existe hace más de 100 años pero estos grupos conforman lo que se denomina una ola neopentecostal”, afirma Figueroa, un biblista que se identifica con el Papa Francisco y estudia el cruce de la religión con la política en Estados Unidos y América Latina. Figueroa, que además es columnista de “L'Osservatore romano”, repite que no existe el voto evangelico considerado como un todo y que los grandes pastores mediáticos que viajan en limusina y aviones privados son grandes influencers o megachurch que transforman a Dios en un mercader. Su poderío está en que en toda América Latina llegan con su mensaje a las clases medias bajas y son codiciados por los partidos ultraconservadores.

Según datos de ACIERA, en Argentina hay alrededor de 25 mil iglesias evangélicas y no responden a un liderazgo unificado. Sin embargo, las que tienen mayor trascendencia política son por lo general las que están alineadas con la extrema derecha y rechazan el ecumenismo.

Esta no es la primera vez que Franklin Graham viene a la Argentina, pero será sin duda la de mayor trascendencia. Las dos veces anteriores no despertó la atención que tendrá en esta oportunidad, con Milei en la presidencia. Hace casi 35 años, cuando amanecía el menemismo, su padre había congregado a una multitud en el estadio de River.

La llegada del predicador estadounidense coincide con el desembarco de otro hijo distinguido de la derecha evangélica, Andres “Andrew” Palau, el hijo norteamericano del famoso pastor argentino Luis Palau, que murió durante la pandemia. Palau junior y su esposa Wendy vienen de hacer un acto en el Monumento de la Bandera con músicos como Manuel Wirtz o Rodrigo Tapari. Rosario y Santa Fe son consideradas dos bastiones evangélicos a nivel nacional, una base que le sirvió a Amalia Granata para llegar a la cámara de diputados de la provincia. Palau hijo, que habla en inglés y fue traducido en simultáneo en cada una de sus presentaciones en Argentina, se reunió antes del Festival que lleva su apellido con el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. En el encuentro incidió el pastor Walter Ghione, líder del partido evangelico Una Nueva Oportunidad (UNO) y con un peso territorial reconocido por todos en la provincia. En 2003, cuando se iniciaba como dirigente de base, Ghione trabajó en la organización de la visita que llevó a Franklin Graham a Rosario. Pasaron más de dos décadas y el peso de los evangélicos no paró de crecer en todo el país.

Del encuentro de Pullaro con Palau hijo también participaron los pastores Pablo Silvestri, José Luis Urso, Aldo Martín y David Sensini. Silvestri afirmó que Pullaro logró el milagro de reducir los niveles de violencia en Rosario. Su padre, José María Silvestre, fundó hace un cuarto de siglo el Canal Luz Satelital, una emisora de Rosario que hoy tiene llegada a distintos países de América Latina.

Décadas atrás, Palau padre fue el discípulo argentino de Billy Graham y ganó fama internacional. Entre las iglesias que convocan al festival de Graham en Vélez está ACIERA. Aunque pocos quieran recordarlo, ACIERA fue creada en 1982 como un desprendimiento provocado por Palau padre sobre el final de la dictadura militar. La corriente que lideró Palau rechazaba el acercamiento de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas al Movimento Ecumenico por los Derechos Humanos

Hoy ACIERA tiene como presidente a Christian Hoff y como vicepresidente a Hugo Marquez, el padre de Nadia Marquez, tal vez la dirigente evangélica que mejor expresa la conexión con Milei. Abogada, pastora y diputada nacional, Marquez acaba de ganar las elecciones en Neuquén como candidata a senadora nacional de LLA. Tanto ella como su padre tienen poderosas terminales con el Estado de Israel desde hace casi una década. Marquez es una figura en ascenso y su nombre ya se proyecta como futura candidata a gobernadora en Neuquén, la provincia crucial para las inversiones petroleras en Vaca Muerta. Sin embargo, no es la única que se hará sentir en el Congreso desde el 10 de diciembre. En diputados, la bancada evangelico libertaria reunirá a otros dos neuquinos, Gastón Riesco y Soledad Mondaca, con la puntana Mónica Becerra, la chubutense Maira Frías y el fueguino Miguel Rodríguez.

Como pasa con los adoradores de Trump, entre los creyentes de Las Fuerzas del Cielo hay quienes también se creen elegidos por un designio divina. Popularizada durante su presidencia, la teoría de que Trump es el nuevo Ciro cuenta entre sus promotores al conferencista evangelico Lance Wallnau, el pastor Robert Jeffress, el fundador del Museo de la Creación, Ken Ham, la pastora Paula White-Cain y el propagandista Mike Evans.

No es un secreto. La teoría llegó a ser enunciada por Benjamin Netanyahu en una visita de Trump a Israel en 2018. En esa ocasión, Mike Evans aseguró que, de la misma forma que Ciro permitió a los hebreos volver a su tierra y construir el Tercer Templo, Trump les permitíría a los judíos actuales levantar un nuevo templo en Jerusalén. Un año después, antes de finalizar su primer mandato, Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y firmó la proclama que reconoció la soberanía israelí de los territorios sirios de los Altos del Golán. Como Jair Bolsonaro con la Iglesia Universal del Reino de Dios, Milei parece promover desde Argentina un alineamiento del fundamentalismo evangelico con el gobierno de LLA.