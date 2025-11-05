El sindicato de empleados públicos cargó contra Milei por la reforma laboral: "Agrava la precarización"

Tras las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei confirmó que avanzará con el polémico proyecto de la reforma laboral, que atenta contra los derechos de los trabajadores. En ese marco, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de la provincia de Córdoba, Sergio Castro, señaló que el debate por la iniciativa debe “volver a los hechos”, ya que “sin reglas claras, se agrava la precarización”.

El texto contempla desde la eliminación de indemnizaciones plenas hasta la posibilidad de que los empleadores pacten salarios "dinámicos" que suban o bajen según la situación de cada empresa. La reforma propone priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad. Bajo el argumento de "individualizar condiciones laborales según las particularidades de cada compañía", la administración de La Libertad Avanza (LLA) busca fragmentar la negociación colectiva y debilitar el poder de los sindicatos nacionales. En la práctica, esto abre la puerta para que cada empresa pacte condiciones a la baja, rompiendo los pisos salariales y normativos que hoy establecen los convenios de rama.

En medio de la discusión que alerta a los gremios y empleados, Castro cuestionó el apuro en avanzar sin negociación previa y reivindicó el rol de la representación sindical: “Tiene que haber una mesa de consenso, con todos los gremios”, aseguró.

De esta manera, aclaró que el SEP no tiene convenio colectivo, sino que negocia por paritarias, de modo que cualquier cambio debe tratarse por capítulos con mesas técnicas y tiempos de análisis. “Modernizar sí, pero con reglas claras”, sintetizó.

El dirigente remarcó tres puntos clave que deberían estar incluidos en el texto. En primer lugar, una discusión salarial seria: “el sueldo no alcanza y los precios cambian día a día”. Luego, regularizar contrataciones dentro del marco legal, con evaluaciones durante su vigencia y sin pagos informales. En paralelo, ordenar el régimen de carpetas médicas con participación gremial, “para que no sea ni un colador ni un castigo”. Respecto del empleo público, advirtió que la precarización vía monotributo, becas y pasantías "perpetúa la inestabilidad y devalúa trayectorias".

En tanto, vinculó el capítulo laboral con el sostenimiento del sistema sanitario. En diálogo con After Office (Punto a Punto Radio, 90.7), explicó que, si cae la cobertura de obras sociales, la demanda se traslada al sector público y sobrecarga hospitales y equipos. De esta manera, pidió que la discusión incluya métricas de financiamiento y objetivos de productividad.

El titular del SEP propuso políticas activas que abran oportunidades tanto para jóvenes como para quienes superan los 50, con programas de formación y práctica en sectores con demanda real. “No es solo bajar costos: es gestión, capacitación y productividad”, argumentó.

Como salida institucional, pidió que la CGT nacional ordene una metodología común y que el Congreso retome una discusión capítulo por capítulo, con compromisos verificables de ambas partes y un cronograma claro. “Hay que poner arriba de la mesa lo que sirve y lo que no, y firmarlo”, concluyó.

Industrial sostiene que la crisis del sector no se resuelve con la reforma laboral

Referente del sector pymes rechazó la idea de que la reforma laboral sea la solución a los problemas de baja actividad que aquejan al sector. El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sostuvo que lo que se necesita es revalorizar el poder adquisitivo de la sociedad para mejorar el consumo y se creen puestos de trabajo.

El directivo pyme sostuvo que la iniciativa deberá ir acompañada por otras leyes que aseguren la reactivación de la economía, la recuperación de las pymes manufactureras y la revalorización del poder adquisitivo de la sociedad para que el consumo vuelva a ser dinámico y se puedan crear puestos de trabajo.

“La reforma laboral es muy importante, pero debemos activar la industria para que la reforma tenga lógica”, aseguró el empresario a través de un comunicado. Además, destacó en la misiva que el proyecto del Régimen de Incentivo a las inversiones para Pymes Industriales (RIPI) debe tratarse en forma paralela como una condición fundamental para la generación de empleo y sustentabilidad de la economía real”.

Según el presidente de IPA, resulta fundamental “generar condiciones para la competitividad de las Pymes”, pero también aclaró que “los constantes aumentos de los costos ponen a las fábricas cada vez más lejos de venderle al mundo y de competir”. “De mantenerse esta situación, habrá que pensar en medidas para frenar las cataratas de conflictos laborales por despidos, más que en contratar”, resaltó.