Nuevo golpe de Bullrich contra Macri: una senadora cordobesa abandona el PRO y se suma a LLA

Luego de que siete diputados del PRO liderados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, migraran a La Libertad Avanza (LLA), la senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, anunció formalmente en las últimas horas que abandona el bloque amarillo y pasa a integrar la bancada libertaria en la Cámara alta del Congreso. A poco más de una semana del triunfo nacional del oficialismo nacional, las filas del partido que conduce el expresidente Mauricio Macri se desarman y se visten de violeta.

“Nos sumamos a La Libertad Avanza hoy invitados por Patricia Bullrich. Porque venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Y es tiempo de confluir y sumar. Gracias Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca por la bienvenida. ¡Lo mejor está por venir!”, escribió la senadora en su cuenta de X. Álvarez Rivero fue impulsada como candidata por Bullrich, y que se trata de una dirigente que siempre remarcó su posición “pro vida” y proviene de una familia ultracatólica de la capital provincial.

Álvarez Rivero fue electa senadora por la provincia en 2021 en la anterior elección de medio término, durante el gobierno de Alberto Fernández. En aquel momento, llegó junto a Luis Juez en la boleta de Juntos por el Cambio, mientras que Hacemos por Córdoba logró ubicar a Alejandra Vigo. Son los tres representantes de la provincia en el Senado.

La senadora nunca ocultó su simpatía con el oficialismo nacional y siempre acompañó los posicionamientos libertarios: hace algunos meses, lanzó un repudiable comentario sobre el Hospital Garrahan y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en la reunión de comisión que le dio dictamen a los proyectos de ley de emergencia de la salud pediátrica y de financiamiento universitario. "No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado", dijo Álvarez Rivero durante un debate en comisiones. La declaración desató una ola de repudios en las redes sociales.

Bullrich se lleva a La Libertad Avanza a siete diputados del PRO

Fuentes del bloque amarillo confirmaron a El Destape la intención de que se arme un bloque de diputados del PRO que responden a Bullrich. Quien lidera este éxodo será Damián Arabia, uno de los más cercanos a la ministra, y estará acompañado por Silvana Giudice, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet y Patricia Vazquez. A estos se le sumarían María Luisa González Estevarenda y Carlos Almenda, que fueron electos en las elecciones del domingo.

Las versiones que circularon en la semana hablaban de bloque aparte de los bullrichistas. Sin embargo, en las últimas horas mutó a afiliación al partido violeta "No rompieron. Se fueron a LLA", acotaron en las inmediaciones de uno de los ahora ex PRO.

"Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante", afirmó Arabia vía X. Vázquez y Ajmechet también confirmaron su salida.

Desde el entorno del jefe del bloque del partido amarillo, Cristian Ritondo, señalaron que los bullrichistas, "se quedaron estos dos años por el excelente vínculo que mantienen" con el titular de la bancada, pero "están muy enojados con la decisión de Mauricio Macri de expulsar a Arabia del PRO".

También acotan que Rodríguez Machado y Ajmechet renovaron su escaño el domingo por la lista de LLA, en alianza con el PRO. Hay quienes afirman que hay fastidio en estas dos porque Macri no bancó publicamente sus candidaturas, como sí lo hizo con un hombre de su riñón, Fernando De Andreis, que ocupaba el quinto lugar de la boleta de la Ciudad de Buenos Aires.