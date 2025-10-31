Esta noche, Javier Milei y Mauricio Macri volverán a verse las caras en la Quinta de Olivos. La cena se dará luego de que las urnas le hayan dado un aval en las elecciones legislativas al presidente y La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO en varias provincias, pero también con el ruido de fondo de la migración de siete diputados de la bancada amarilla que son liderados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al oficialismo.

Fuentes del bloque amarillo confirmaron a El Destape la intención de que se arme un bloque de diputados del PRO que responden a Bullrich. Quien lidera este éxodo será Damián Arabia, uno de los más cercanos a la ministra, y estará acompañado por Silvana Giudice, Laura Rodriguez Machado, Sabrina Ajmechet y Patricia Vazquez. A estos se le sumarían María Luisa González Estevarenda y Carlos Almenda, que fueron electos en las elecciones del domingo.

Las versiones que circularon en la semana hablaban de bloque aparte de los bullrichistas. Sin embargo, en las últimas horas mutó a afiliación al partido violeta "No rompieron. Se fueron a LLA", acotaron en las inmediaciones de uno de los ahora ex PRO.

"Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante", afirmó Arabia vía X. Vázquez y Ajmechet también confirmaron su salida.

Desde el entorno del jefe del bloque del partido amarillo, Cristian Ritondo, señalaron que los bullrichistas, "se quedaron estos dos años por el excelente vínculo que mantienen" con el titular de la bancada, pero "están muy enojados con la decisión de Mauricio Macri de expulsar a Arabia del PRO".

El legislador que llevó ensalada de papa y huevo al agasajo de Milei a los diputados que acompañaron el veto presidencial al proyecto de actualización jubilatoria el año pasado, había sido expulsado en agosto del PRO, que preside Macri, bajo el argumento de "inasistencia a las reuniones del Consejo" partidario. Sin embargo, Arabia había denunciado que el secretario General del partido, Facundo Pérez Carletti, le pidió que "que renuncie a la vicepresidencia del partido" ya que "había elegido otro camino".

También acotan que Rodríguez Machado y Ajmechet renovaron su escaño el domingo por la lista de LLA, en alianza con el PRO. Hay quienes afirman que hay fastidio en estas dos porque Macri no bancó publicamente sus candidaturas, como sí lo hizo con un hombre de su riñón, Fernando De Andreis, que ocupaba el quinto lugar de la boleta de la Ciudad de Buenos Aires.

Quien forma parte del PRO, pero renovó por la boleta libertaria es Diego Santilli. Luego de que el elegido de Milei, José Luis Espert, cayera en desgracia por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, pasó a encabezar la boleta de violetas y amarillos de lo que denominó "los Lakers" y se impuso en la provincia de Buenos Aires. Según supo El Destape, "El Colo" promueve la idea de sumar al PRO como interbloque, definición que de momento no está dada. ¿Apelará al mismo criterio de Rodríguez Machado y Ajmechet?