Milei creyó que AC/DC lo invitó a cantar en River y tuvo que borrar el tuit

En medio de sus reuniones con diplomáticos, funcionarios y legisladores en Casa Rosada, el presidente Javier Milei se creyó una fake news que anunciaba que la mítica banda de rock AC/DC lo invitaba a cantar en el recital que dará el año que viene en River Plate. Al ver la supuesta noticia publicó un mensaje eufórico pero tuvo que borrarlo luego de que diera cuenta que era falso.

"VAAAAAAAAMOOOOOO", escribió Milei en su cuenta de X. El líder de La Libertad Avanza (LLA) celebraba el mensaje de otro usuario, que estaba acompañado por una foto trucada en la que se simulaba un artículo de Clarín confirmando la invitación de la legendaria banda australiana liderada por Brian Johnson y Angus Young.

"Me preparé toda la vida para verlo al Javo cantar Thunderstruck", decía la publicación junto a la captura de una supuesta nota que anunciaba que Milei iba cantar en el show programado para el 23 de marzo de 2026 en el estadio Monumental. Al enterarse que ni esa imagen ni la invitación eran ciertas, Milei tuvo que borrar su mensaje.

Pese a que eliminó el tuit, hubo usuarios que también se dejaron llevar por la publicación del Presidente y festejaron la supuesta invitación para formar parte del regreso de la banda tras 16 años sin tocar en Argentina. "No veo la hora de comprar las entradas para ver al Javo, y de yapa ver a AC/DC", escribió un usuario.

AC/DC vuelve a Argentina

La banda dio a conocer que volverá a Argentina en sus redes sociales, donde anunció una gira por América Latina y lleva el nombre de Power Up Tour. Lleva el nombre de su más reciente álbum de estudio, que alcanzó el puesto 1 en 21 países, e incluirá 21 fechas en ciudades como Brasil, Argentina, Chile, Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Filadelfia, Nueva Jersey y muchas más.

La venta de los tickets estará disponible este viernes 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Se venderán por la página All Access y todas las tarjetas de crédito del Banco Santander tendrán 6 cuotas sin interés

Muy atrás quedaron sus presentaciones en River Plate 2009, cuando la banda fundada por los hermanos Angus y Stevie Young realizó tres presentaciones en el marco del Black Ice Tour, donde el público vibró de una manera muy especial y el DVD que luego lanzó el grupo de esas presentaciones dio vueltas por todo el mundo