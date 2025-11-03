AC/DC en Argentina 2026: fecha en River y cuándo salen a la venta las entradas

Brian Johnson y Angus Young, una dupla histórica.

Lo que parecía solo un sueño, se convirtió en realidad: AC/DC vuelve a la Argentina y confirmó fecha de cuando volverá a pisar el estadio Monumental. Muy atrás quedaron sus presentaciones en River Plate 2009, cuando la banda fundada por los hermanos Young realizó tres presentaciones en el marco del Black Ice Tour, donde el público vibró de una manera muy especial y el DVD que luego lanzó el grupo de esas presentaciones dio vueltas por todo el mundo. A 16 años de aquellos shows, de nuevo pisarán suelo porteño.

La banda dio a conocer que volverá a Argentina en sus redes sociales, donde anunció una gira por América Latina y lleva el nombre de Power Up Tour. Lleva el nombre de su más reciente álbum de estudio, que alcanzó el puesto 1 en 21 países, e incluirá 21 fechas en ciudades como Brasil, Argentina, Chile, Atlanta, South Bend, Toronto, San Francisco, Filadelfia, Nueva Jersey y muchas más.

Cuándo toca AC/DC en Argentina 2026

La presentación de AC/DC será el próximo 23 de marzo en el estadio River Plate.

A partir de cuándo se ponen a la venta las entradas de AC/DC en Argentina 2026

La venta de los tickets estará disponible este viernes 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana .

. Se venderán por la página All Access.

Angus Young, el corazón de AC/DC y su vestimenta escolar, presente desde que con 15 años se escapaba a tocar con la banda.

El presente de AC/DC y su gira Power Up

El tour toma su nombre de Power Up (2020), el decimoséptimo disco de estudio de AC/DC, concebido como un homenaje a Malcolm Young, guitarrista rítmico y cofundador de la banda. El álbum incluye riffs inéditos de los archivos que Malcolm compartía con Angus Young, y marcó el regreso de la formación clásica tras varios años de pausa. La actual alineación está integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo). Durante 2025, la gira pasó por estadios de Europa, Estados Unidos y Australia.

A lo largo de más de 50 años, la banda vendió más de 200 millones de discos, superando momentos difíciles, como lo fue la muerte del cantante Bon Scott o, más cercano en el tiempo, el fallecimiento del guitarrista Malcolm Young. Una banda que plantó desde sus comienzos en 1973 una impronta, que lleva toda la fuerza del hard rock y sus distintivos riffs. Los acompañan clásicos como Back in Black, Hghway to Hell, Shoot to Thrill, Shook me All Night Long y TNT, entre tantos otros temas que pasaron a la historia.