Kicillof impulsa el Fondo de Recupero de Deudas en el Presupuesto 2026 frente a los recortes de Nación

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, incluyó un "Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional" por 900 mil millones de pesos en el proyecto de Presupuesto 2026 que ingresó este miércoles a la Legislatura provincial. Según detalla el artículo 2 del proyecto, esa herramienta busca gestionar los “recursos provenientes de las sumas reclamadas al Estado nacional en el marco de las diversas presentaciones administrativas y judiciales cursadas por la provincia de Buenos Aires”.

El fondo tiene como misión captar las partidas que ingresen por la vía judicial ante los reclamos contra Nación, y en la norma se aclara que dichos recursos “estarán afectados a las finalidades que determinaron sus normas de creación”.

La Autoridad de Aplicación del Fondo estará a cargo del Ministerio de Economía, que encabeza Pablo López y quien, durante la presentación de la ley de leyes recordó que el gobierno de Javier Milei le adeuda al distrito casi $13 billones. Adicionalmente al Presupuesto 2026 se presentó la ley fiscal y de financiamiento, y esta última incluye otro de los puntos calientes: el llamado Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

La creación de ese mecanismo quedó atada finalmente a un endeudamiento por unos 3035 millones de dólares; de esta manera, Kicillof busca que los intendentes comprometan a sus legisladores a votar el proyecto de financiamiento. Ese nuevo fondo se repartirá entre los municipios a través del mismo índice que la provincia usa para coparticipar fondos habitualmente, es decir, el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la Ley 10.559. Del esquema de endeudamiento, un 8% irá a ese fondo especial para obras e inversión municipal; el proyecto aclara expresamente que esos recursos no podrán usarse para gastos corrientes.

El CUD toma como referencia población, capacidad de recaudación local, superficie, prestación de servicios de salud y otros ítems definidos en la ley para definir cuánto le toca a cada municipio bonaerense.

Qué dijo Kicillof sobre el Presupuesto 2026

El pasado lunes, el gobernador Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2026. "Podemos discutir lo que tengamos que discutir pero necesitamos las herramientas para seguir funcionando en un marco de emergencia económica", les pidió a los legisladores bonaerenses oficialistas y opositores. "Este gobierno no cambia sus prioridades y esta provincia sigue trabajando, sigue de pie y solo se debe a su pueblo", siguió.

"Estamos ante una situación inédita: más necesidades, menos recursos para atenderlas", prosiguió el mandatario de la provincia de Buenos Aires, quien explicó: "Hemos empezado esta ley de presupuesto pidiendo a la legislatura bonaerense que declare la emergencia económica de nuestra provincia".