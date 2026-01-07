Encontraron a una bebé recién nacida en un tacho de basura

Una beba recién nacida y prematura fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín. Aunque la menor se encuentra estable, continúa en terapia intensiva de neonatología, ya que nació a las 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

Según el parte policial, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson donde la asistió la doctora Melina Pasarelli, informó la agencia Noticias Argentinas. La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5.00 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

El personal médico nombró a la beba como “Verónica”, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

Cambios en el Calendario de Vacunación 2026: adelantan la segunda dosis de Triple Viral

A partir del 1° de enero de 2026, entró en vigencia una modificación importante en el esquema de vacunación infantil. El Ministerio de Salud de la Nación adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. Este cambio busca fortalecer la protección de los niños en edades más tempranas.

La vacuna Triple Viral protege contra tres enfermedades: sarampión, rubéola y paperas (parotiditis). Con este adelanto, se intenta reducir el tiempo en que los niños son susceptibles a contraerlas, especialmente el sarampión. Es una medida preventiva clave para la salud pública. Hasta ahora, el esquema vigente aplicaba la primera dosis al año de vida (12 meses) y la segunda dosis al ingreso escolar (5-6 años). El nuevo calendario mantiene la primera dosis a los 12 meses, pero adelanta la segunda dosis al periodo entre los 15 y los 18 meses de vida.