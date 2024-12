Roly Serrano muy duro con Javier Milei

El reconocido actor Roly Serrano visitó el úrlimo sábado La Noche de Mirtha (El Trece) y además de hablar sobre el difícil momento de salud que atravesó, se mostró muy duro contra el presidente Javier Milei.

El protagonista de una de las temporadas de El Marginal se refirió al mandatario y sostuvo: "Necesitamos ser solidarios. Este señor que nos gobierna es muy agresivo, y eso se transmite a la sociedad".

"Que no me diga a mí zurdito de mierda porque no pienso como él. Eso es una agresividad tan grande", subrayó el actor en charla con la conductora Mirtha Legrand y el resto de la mesa al referirte a Javier Milei.

En ese sentido, agregó: "Hay mucha violencia en la sociedad, ¿qué es lo que nos está pasando?". En la última mesa del año, Roly Serrano compartió el programa con Federico Bal, Rocío Marengo y Adrián "Maravilla" Martínez.

Luego, el actor dio detalles del accidente que lo dejó nueve meses internado: "Me dormí. Venía de la temporada teatral de Córdoba y en la ruta me dormí. Viajé solo y gracias a Dios y a la vida no lastimé a la familia a la que choqué". Además, contó que bajó 50 kilos durante su internación.

Juan Minujín le tiró con todo a Javier Milei: "Chiquito"

El actor Juan Minujín se mostró muy crítico contra el presidente Javier Milei por su ataque y recorte a la cultura, como pasa con el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre otros organismos que dependen del Estado. También se mostró en contra de las medidas de ajuste a la salud y educación pública.

El INCAA recibió ataques por parte del mandatario, sus funcionarios y seguidores desde el comienzo de la gestión y en los últimos días el vocero Manuel Adorni anunció que dejarán de "financiar fracasos" dando datos falsos sobre la cantidad espectadores de algunas producciones nacionales.

En ese contexto, Juan Minujín se refirió a esta situación: "Lo vivo con mucha tristeza, mucha frustración, mucho enojo. Están cerrando hospitales, mirá si no van a cerrar el INCAA. ¡Hospitales! El Estado tendría que abrir hospitales, un Gobierno tendría que abrir hospitales, darle más espacio a la salud. Lo mismo con la educación. Es el mundo al revés, es como que digo, escapa a mi cabeza poder entender que esto es la solución para algo".

Juan Minujín cargó contra Javier Milei

"Podemos discutir quién tiene la culpa, quién esto, quién lo otro. O sea, un millón de cosas. Pero esta, a mí, no me parece la salida ni remotamente", lamentó el reconocido actor. "Inclusive la gente que yo conozco y siento que está muy alineada (con el gobierno), lo que más les escucho es: ‘Esto es lo que se puede hacer con el desastre que se dejó’. Entonces, ahí empieza una zona más pantanosa sobre quién tiene la culpa", agregó en una charla con Iván Schargrodsky en Cenital.