Roly Serrano habló del drama que vivió y se quebró en plena mesa de Mirtha Legrand: "Muy grande"

Roly Serrano vivió un emotivo momento en lo de Mirtha Legrand.

Roly Serrano estuvo como invitado en el ciclo de Mirtha Legrand en El Trece después de su brutal accidente por le que estuvo en grave estado durante meses. El actor relató lo que vivió y no pudo contener las lágrimas al revelar un detalle que la diva y su nieta Juana Viale tuvieron con él.

El artista sufrió un accidente automovilístico por el que estuvo nueve meses internado, tres de ellos en coma. En pleno proceso de recuperación y después de haber bajado 50 kilos, Roly acudió a la mesa de Mirtha y le agradeció a la conductora por el interés que ella y los suyos demostraron en su estado de salud.

"Gracias. Siempre las escuché a vos y a Juanita preguntar a todos mis amigotes cómo estaba, deseando que estuviera bien. Es un acto de amor muy grande, muy grande", comentó Roly y en ese momento la voz se le cortó por la emoción. Mirtha le aseguró que se alegra de verlo bien e hizo un poco de tiempo durante unos segundos, para que el actor pudiera recuperarse y continuar su descargo.

"Me dormí. Venía de la temporada de Carlos Paz. El Pumita (Goity) me dijo dos días antes ‘no vengas solo’. Le digo ‘no te hagas problemas, voy a encontrar a alguien que me acompañe’. ¿Y qué hice? No le hice caso", reveló Serrano sobre su accidente. Y cerró: "Gracias a Dios y a la vida, no lastimé a la familia que choqué. Me dormí y me llevé por delante el coche. Venía a 100, pero lo que pasa es que es una camioneta pesada, grande”.

Roly Serrano

Las disculpas de Mirtha Legrand a Roberto García Moritán

"Bueno, quiero comentarles algo. En el último programa yo tuve un entredicho... Yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán. Le quiero pedir disculpas", comenzó su descargo la abuela de Juana Viale. Y siguió: "No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé que me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa".

Legrand enfatizó en su usual manera de preguntar pero reconoció su error: "De costumbre no hago ese tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece. Así que le pido disculpas. Mil perdones, Roberto. Y bueno, cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir".

El sorpresivo descargo de Marcela Tinayre sobre el programa de su madre

"Les pedí que nunca más me inviten al programa, primero la paso pésimo, me pregunta algo y yo me quedo mirando qué le puedo responder para producirle felicidad. Les dije, no quiero ir y no voy a ir". Por último, aclaró: "Nacho es mi compañero. Juana es intransigente conmigo, es brava. Ámbar también, mi nieta".