Alarma por Julián Álvarez en el Atlético de Madrid antes de jugar con la Selección: "150 millones"

Alarma por lo que se supo de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez no deja de ser noticia en el Atlético de Madrid incluso cuando está por representar a la Selección Argentina. A horas de los cruces contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, se filtró un dato sobre el delantero con pasado en River Plate que no tardó en viralizarse. El mismo tiene que ver no sólo con el interés de otro club, sino de lo que tendrán que abonar para contratarlo.

Los números avalan al atacante campeón de todo con la "Albiceleste" y se mantiene como una de las figuras del plantel que comanda Diego "Cholo" Simeone. Su desempeño le valió el interés de un gigante de Europa que ante las posibles bajas en el mercado de pases lo buscan como reemplazo. El monto que pide el "Colchonero" -el cual trascendió en las últimas horas- supera la cifra que buscan ofertar y no les será fácil contar con él.

Alarma en el Atlético de Madrid por lo que se supo de Julián Álvarez

Lo cierto es que el Liverpool de Inglaterra tiene en carpeta al cordobés que se destaca en el Atlético de Madrid y ya tuvo conversaciones con su entorno para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo no se concretaron y todo indica que lo volverían a intentar en los próximos meses. Claro que se verían obligados a pagar 150 millones de euros por él debido a la cláusula de recisión y significaría una importante inversión de dinero. También está claro que más allá del presente de los "Reds" como líderes de la Premier League, Mohamed Salah tiene serias chances de emigrar en el próximo mercado de pases y el uruguayo Darwin Núñez está en la mira de otros equipos, por lo que tendrán que reforzarse en ataque.

Julián Álvarez, en la mira del Liverpool de Inglaterra.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

44 partidos oficiales.

23 goles.

5 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el viernes 21 de marzo a las 20.30 en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.

Sorpresa por lo que dijo Lionel Scaloni sobre Julián Álvarez: "Está la duda"

Mientras la Selección Argentina se encuentra enfocada en el partido del viernes ante Uruguay, Lionel Scaloni se metió en la polémica de Julián Álvarez y su penal en Atlético de Madrid vs. Real Madrid. El entrenador de la "Albiceleste", que no tendrá a varias figuras para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, dejó un pedido particular con respecto a la jugada de "La Araña" que recorrió el mundo.

En la conferencia de prensa previa al duelo con los "Charrúas" en el estadio Centenario, el estratega se refirió a la gran actualidad del cordobés en el conjunto "Colchonero". “Contento del presente. Siempre lo he dicho, es un chico que da muchísima opciones a cualquier entrenador y ha encontrado en el Atlético un lugar importante”, comenzó diciendo el oriundo de Pujato, Santa Fe.