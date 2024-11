Milei vuelve a atacar el cine: recorta subsidios y los ata a la audiencia

Con el discurso de “optimizar” el uso de fondos públicos, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 984/2024 que modifica el artículo 30 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 para alinear los subsidios al cine con criterios de supuesta “calidad, audiencia y eficiencia”. Se trata de un nuevo ajuste sobre el cine argentino a través del INCAA, ya que pretende compensar los menores subsidios en sala con mayores subsidios según la audiencia que las películas tienen en las plataformas de streaming, las cuales históricamente se han negado a brindar esos números.

En los últimos años, el cine argentino ha registrado “una caída significativa en la participación de la audiencia local”, según datos oficiales publicados en la fundamentación del decreto. Agregan que en 2014, el cine nacional captaba un 17,84% del total de espectadores, cifra que descendió al 7,35% en 2023. A su vez, de las 236 películas estrenadas en 2023 con apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), solo 4 superaron los 100.000 espectadores, mientras que otras 100 no lograron alcanzar siquiera los 1.000.

En este sentido, el presidente, Javier Milei, decretó que las "películas sin interés especial" recibirán un "SETENTA POR CIENTO (70 %) del producido bruto de boletería hasta alcanzar el costo de una película nacional de presupuesto medio", mientras que las "películas con interés especial" recibirán "el CIEN POR CIENTO (100 %) del producido bruto de boletería hasta alcanzar el costo de una película nacional de presupuesto medio".

El decreto establece que "para alcanzar los montos máximos establecidos anteriormente se computarán aquellos subsidios que se perciban por exhibición en salas cinematográficas, más los que correspondan por otras formas de exhibición". Al respecto, agrega que "el otorgamiento de subsidios por otras formas de exhibición requerirá, para su liquidación, la acreditación de la audiencia de la película en esas formas de exhibición, de acuerdo a las normas que dicte el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES".

Es decir, para que las películas puedan recibir los subsidios, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO Max o Disney+ deberían revelar cuánta audiencia tuvieron esas películas en sus sistemas, algo que históricamente se han negado a hacer.

Nicolás Leonardo Vetromile, montajista y trabajador audiovisual del INCAA y delegado de ATE, advirtió a El Destape que "las plataformas no brindan" esa información y que "no se sabe cómo" es que "se va a cuantificar el público de otros medios" que no sean salas. "Por un lado, no se le cobra a las plataformas el impuesto al cine, pero por el otro se quiere cuantificar el público de cine argentino de las mismas", señaló Vetromile.