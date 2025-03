Formosa sostendrá la conexión satelital en los centros de salud, tras la interrupción de Nación

El Gobierno nacional informó que dará de baja el servicio de conexión satelital provisto por ARSAT. Esto impacta en la provincia de Formosa, particularmente en los efectores de salud que dependen del Ministerio de Capital Humano. Ante esta situación, el Gobierno provincial, conducido por Gildo Insfrán, anunció que absorberá el costo de las conexiones afectadas para garantizar la continuidad del servicio.

Según el comunicado emitido por la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el cese del servicio de conexión satelital se hará efectivo a partir del año 2025. Hasta el momento, ARSAT brindaba conectividad a distintos establecimientos sanitarios del país, lo que permitía la transmisión de datos y el acceso a sistemas de información clave para la atención médica.

En Formosa, actualmente existen más de 170 efectores de salud conectados a través del servicio de REFSA Telecomunicaciones, mientras que otros 23 dependen de ARSAT. Frente a la decisión de Nación, el director de Informática y Comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, César Ortíz, aseguró que la provincia ya había asumido la conexión de 11 de esos efectores desde el año pasado. Además, confirmó que el Ejecutivo provincial se hará cargo de los 12 restantes que pronto quedarán sin servicio para garantizar su conectividad y asumir los costos que esto implique.

Políticas del Gobierno nacional que dificultan la comunicación

La medida tomada por el Gobierno de Javier Milei es la misma que generó la suspensión del servicio Webex, que hasta el 2024 era ofrecido por el Gobierno nacional y muy utilizado por la red nacional de Telesalud, porque mantenía conectadas a todas las provincias y a los efectores sanitarios de todo el país. El director de Informática, al respecto, aseguró: "Webex es un canal de comunicación que se utilizaba mucho para hacer telesalud a través de salas virtuales porque tiene la gran ventaja de no tener límite de tiempo para el uso, ni límite de participantes".

En esa línea, remarcó que hoy por hoy "Formosa cuenta con más de 2600 kilómetros de fibra óptica, que se extiende a lo largo y ancho del territorio, gracias a la gran inversión que viene haciendo el Gobierno provincial en infraestructura de telecomunicaciones", y destacó que eso demuestra "el significativo desarrollo de las políticas públicas marcadas por el gobernador Gildo Insfrán, con el firme propósito de continuar ampliando, cada vez más, el acceso a la conectividad, en este caso, de los centros de salud, hospitales y demás efectores de la Red Sanitaria de Salud Pública Provincial".

Ortiz consideró que en medio de la crisis económica actual "la gente no puede pagar las prepagas o, por ejemplo, a cientos y cientos de personas les pasa que no tienen acceso a muchas prestaciones porque su obra social no se hace cargo", y concluyó: "La baja de estos servicios de conectividad, deja ver, una vez más, el gran perjuicio que los recortes del Gobierno nacional siguen causando a la población, en este caso, en el ámbito de la salud pero que, en definitiva, solo se suman a la larga lista de malísimas decisiones y medidas completamente desfavorables para los argentinos".