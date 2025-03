Asombro en el folklore por la foto que reveló Kike Teruel en una fecha especial

El cantante y compositor Kike Teruel es uno de los más queridos del ambiente del folklore y sus fans se lo demuestran a diario desde las redes sociales cuando anuncia sus nuevos proyectos artísticos o iniciativas comerciales, como la peña que inauguró en Mar del Plata. En esta ocasión el ex integrante de Los Nocheros hizo un posteo muy romántico en su cuenta de Instagram y asombró a todos.

Kike Teruel y su esposa Villalba están juntos desde hace más de tres décadas, ambos tuvieron cuatro hijos y esta semana festejaron una fecha especial que marcó un antes y un después en su vida. "Gracias a la vida que me ha dado tanto! Te amo, feliz aniversario Mor!", escribió el popular intérprete del folklore argentino y su pareja le comentó: "Te amo infinito".

Lo que llamó la atención de los fans del músico, de 59 años, fue la imagen que reveló de la noche de casamiento, donde se los ve vestidos de gala para la ocasión, pero con una foto de rollo fotográfico que padeció mucho el paso del tiempo. Por su parte, Carina también compartió postales románticas, aunque más recientes y en distintos sitios del país.

"Feliz aniversario! Felices 36 años juntos en este camino en donde te elijo todos los días y dos veces los domingos!! No te amo como antes, te amo más y mejor!", completó la pareja del ex Nochero en su perfil de Instagram. Como era de esperarse, los comentarios explotaron de mensajes de cariño y afecto. "Siempre así, unidos y enamorados!!!! Bendiciones infinitas!!!!", apuntó una seguidora y otra remarcó: "Mis mejores deseos de que sigan cumpliendo más para que sigan disfrutando la hermosa familia que formaron".

La foto que Kike Teruel compartió del casamiento con su esposa Carina (Instagram).a

El folklore asombrado por la furiosa reacción del Chaqueño Palavecino y Kike Teruel

La polémica que desató el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto con sus dichos contra los géneros musicales del norte del país no se detiene y otros dos referentes del folklore salieron a cruzarlo. El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri había afirmado que “el charanguito y la música del Norte no tienen nada que ver con Argentina”. Esas palabras no tardaron en generar fuertes reacciones, especialmente de parte de Kike Teruel y el Chaqueño Palavecino.

“Le voy a ser muy claro con lo que pienso. Creo que el que no tiene nada que ver con Argentina es él. No nos interesa que nos pida perdón ni nada, sino que se ubique un poco en el mapa y que agarre un libro”, señaló Teruel, visibilizando su desacuerdo con las declaraciones de Pichetto y exigiendo respeto hacia la música tradicional del país.

Por su parte, Palavecino se mostró muy molesto con la frase y calificó al legislador como “ignorante” y de ser un "panqueque", refiriéndose a su paso de peronismo a otros frentes políticos como Juntos por el Cambio. “Hablar de nuestra música, del charango, que diría Jaime Torres… Es triste todo lo que está diciendo”, agregó el cantante que lleva más de 40 años en el folklore.