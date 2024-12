Impacto en el folklore por la revelación de Kike Teruel sobre su inicio en Los Nocheros: “Bastante mal”

El cantante Kike Teruel dejó Los Nocheros, pero hizo una revelación inesperada sobre sus inicios en el grupo musical histórico del folklore.

El grupo Los Nocheros marcó un antes y un después en el folklore desde su formación en Salta durante la década de los 80’, pero lo que pocos conocen sus comienzos fue revelado por Kike Teruel. El ahora ex vocalista del histórico conjunto detalló por qué fue elegido por Mario Teruel y dejó a todos los fans del género más que sorprendidos: “Tocaba, pero bastante mal”.

Todo ocurrió durante la participación de Kike Teruel en el programa televisivo que conduce Guido Kaczka, donde fue consultado sobre su pasión por la música. “Charango, aprendí a los 8 años”, respondió el salteño y explicó que empezó a cantar recién a los 12. Además, reveló que comenzó a tocar la guitarra cuando se sumó a las filas de Los Nocheros a mediados de los 90’.

“La guitarra la agarré cuando empecé con Los Nocheros, bastante tiempo después”, detalló el músico de 59 años. “Tocaba, pero bastante mal. Mario, que era el que armaba el grupo, andaba buscando alguien que toque la guitarra y que cante”, comentó y lanzó un dato clave de esa época: “En Salta estaban los que tocaban bien la guitarra o cantaban bien”.

“Entonces me agarró porque era el único que hacía las dos cosas. La guitarra la hacía maso, pero he aprendido obviamente, hemos cantado 37 años”, completó, entre risas, el ex miembro de Los Nocheros. Por otra parte, reveló sus planes para el futuro en una ciudad lejana a su Salta natal. “‘La Nochera’ es una peña que vamos a hacer en el Barrio La Armonía, que es donde estoy viviendo, antes de llegar a Mar del Plata. La idea es generar espacios para que los chicos vayan a cantar”, anticipó en Los 8 escalones.

Kike Teruel se fue de Los Nocheros en 2023.

Sorpresa en el folklore sobre la revelación polìtica de Kike Teruel: "Me hablaron"

Por otra parte, tras su salida de Los Nocheros, el cantante Kike Teruel lanzó una fuerte revelación sobre su posible futuro y el contacto que mantuvo con algunos referentes de la política. “El país está deshecho, por eso me da bronca que sólo se hable de los problemas de dos provincias y nada más”, consideró el salteño y apuntó que su idea es hacer su aporte para expandir el alcance de una agrupación surgida en Corrientes.

Kike Teruel, el integrante histórico de Los Nocheros, se despidió en junio del año pasado de la mítica formación de la que también forman parte su hermano Mario Teruel, su sobrino Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre. En aquel momento explicó: “No hubo un día en el que dije ‘me voy’, pero el año pasado se dieron una serie de situaciones estrictamente personales que me fueron llevando a meditar y a procesar esta decisión”.

Del mismo modo, Kike Teruel aseveró: “No me voy porque esté cansado o agotado, al contrario, tengo todas las pilas para seguir en lo que llamo ‘mis misiones’. Fue una misión cantarle al amor y a la familia, y reunir a todas las generaciones en un mismo show. Hay gente que se curó con nuestras canciones, experiencias muy fuertes”. Luego contó sobre la política: “No es que a mí me interese, sino que me hablaron y me gustó la idea”.

“Si en algunos años siento ese deseo, lo voy a hacer. No soy nadie para decir que puedo cambiar algo, pero creo que hay que participar. Hay que cambiar esta forma de hacer política y de vivir en una Argentina con grieta que nos han impuesto, porque nosotros no somos así. Entre nosotros no nos queremos pelear, son ellos lo que buscan eso. La grieta ha hecho mucho daño a nuestra sociedad”, analizó el músico.

En ese sentido, Teruel detalló: “Me interesa Ciudadanos Comprometidos, el partido de mi amigo Ariel Báez, integrante de Los Alonsitos. Es un partido sano, independiente, así que, si me decido, lo haré en ese espacio que nació en Corrientes”. Sin embargo, aseguró: “Me moriría si alguien pensase que una puerta de mi casa es gracias a la política. A nosotros nos costó mucho tener lo que tenemos”.