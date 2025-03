Boxeo: las mejores 5 peleas de George Foreman en su carrera

George Foreman murió este viernes 21 de marzo a los 76 años de edad y sin dudas, el mundo del boxeo atraviesa un doloroso momento. La leyenda, que tuvo un recordado duelo con Muhammad Ali, se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia en el deporte de los puños y la noticia de su deceso causó conmoción. Te contamos en esta nota las cinco peleas más icónicas de su carrera desde su debut hasta el día de su retiro.

El dos veces campeón del peso pesado se enfrentó a importantes rivales y dio que hablar año tras año por estar entre los mejores de su época. El mencionado cruce con quién fue su principal contrincante fue el más destacado, pero también dejó una huella arriba del ring siendo gran protagonista de batallas que el público no olvida. Por eso, recordamos parte de su historia arriba del cuadrilátero y el camino que hizo para ser un reconocido referente.

Las cinco mejores peleas de George Foreman en su carrera en el boxeo

1 - George Foreman vs. Muhammad Ali - "Rumble in the Jungle" (1974): por lo que significó, sin dudas es una de las mejores peleas de la historia del boxeo y si bien "Big George" perdió, también dejó su huella en Kinshasa, Zaire.

2 - George Foreman vs. Joe Frazier (1973): fue el gran protagonista. No sólo porque sentenció a su rival en sólo dos rounds, sino también porque se consagró campeón del mundo de los pesados en un duelo en el que Frazier cayó en seis oportunidades.

3 - George Foreman vs. Michael Moorer (1994): con 45 años, se enfrentó a un Moorer más joven que él que lo controló por momentos pero no pudo mantener el ritmo. Un experimentado "Big George" sacó a relucir su maestría y con un derechazo espectacular, en el décimo capítulo, se consagró nuevamente campeón siendo el más longevo de la historia entre los pesados.

La legendaria pelea entre George Foreman y Muhammad Ali

4 - George Foreman vs. Ken Norton (1974): la primera defensa de su título de campeón conseguido poco antes y ante un rival que venía de ganarle a Muhammad Ali. A pesar de todo esto, el campeón tiró tres veces a su rival y consiguió la victoria por la vía rápida.

5 - George Foreman vs. Evander Holyfield (1991): si bien nuevamente no se pudo alzar con una victoria, sí fue protagonista en un duelo histórico entre dos leyendas en los últimos años de su carrera contra un rival que venía de ser campeón entre los cruceros.

El comunicado de la familia de George Foreman tras su muerte

“Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien falleció en paz el 21 de marzo de 2025 rodeado de sus seres queridos. Predicador devoto, esposo, padre amoroso y bisabuelo orgulloso, vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y propósito”, comienza el mensaje publicado por los familiares del medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968.

Luego, el texto continúa señalando los valores que distinguieron a la leyenda pugilística: "Humanitario, olímpico y dos veces campeón mundial de peso pesado, fue profundamente respetado: una fuerza para el bien, un hombre de disciplina y convicción, y un protector de su legado, que luchó incansablemente por preservar su buen nombre para su familia”.

La huella inolvidable de George Foreman en el boxeo

Foreman marcó a fuego al boxeo y será recordado como uno de los púgiles más importantes de todos los tiempos, siendo protagonista en varias de la batallas más épicas de la historia. Nacido el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, Estados Unidos, rápidamente llamó la atención por la potencia de sus golpes y sus movimientos ágiles, y su carrera la terminó con un derrotero de 76-5-0, con el curioso detalle que 68 victorias fueron por knock-out.

Incluso, luego de caer ante "El Más Grande", Foreman se retiró momentáneamente del boxeo en 1977, a los 28 años y aprovechó ese parate para convertirse al cristianismo y buscar un sentido a la vida fuera del deporte. Pero su pasión pudo más y en 1987, con 38, Foreman regresó y demostró que aún conservaba su agilidad y potencia para derrotar a quien se le pusiera en frente.

Ya en 1991, se midió con Evander Holyfield y su coterráneo le propinó una de las cinco derrotas de su carrera. Tras caer también con Tommy Morrison por la AMB y de vencer a Michael Moorer en Las Vegas por la corona del mismo consejo más la FIB, se retiró en 1997 después de perder contra Shannon Briggs, en el Taj Mahal Hotel & Casino de Atlantic City, Nueva Jersey