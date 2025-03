Conmoción en el boxeo por el momento que vive una campeona: "Hoy no se le presta atención"

Dolor en el boxeo: una campeona del mundo reveló que pasa por su peor momento

Una boxeadora argentina campeona del mundo reveló que pasa por su peor momento a nivel económico. El poco dinero que ingresa por cada pelea a nivel femenino es un tema de todos los días en la disciplina para las jóvenes que se suben al ring a combatir, pero en este caso el presente de nuestro país golpea de cerca a una de las referentes actuales. Sin dudas, la noticia conmocionó al mundo del deporte de los puños teniendo en cuenta la importancia de la protagonista.

Se trata de Evelin Bermúdez, la púgil oriunda de Villa Gobernador Gálvez en la provincia de Santa Fe, que actualmente ostenta los títulos mundiales de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de la categoría minimosca. Luego de su última presentación a principios de marzo, donde venció a la japonesa Tenkai Tsunami en fallo unánime, la "Princesita" habló sobre lo que atraviesa y no se guardó nada. De hecho, hasta hizo referencia a Cristina Fernández y el beneficio que recibían los deportistas durante su gobierno.

"Está más difícil. Cuando Daniela era campeona del mundo, la presidenta le daba una beca todos los meses. Era una buena plata para la boxeadora y el entrenador. Si estaría ahora sería lindo y nos serviría. Todas las campeonas del mundo tenían la beca y eso ayudaba un poco. Hoy no se le presta atención al deportista. Lamentablemente es así. No solamente en el boxeo. Pasa en muchos deportes", esbozó la campeona del mundo en diálogo con el medio La Capital de Santa Fe haciendo mención también a su hermana Daniela "Bonita" Bermúdez, quien actualmente es concejala en Villa Gobernador Gálvez.

Por otro lado, se refirió a lo que vive junto a su familia debido al poco dinero que recibe y cómo atraviesa este difícil momento económico: "Vivo con mi novio que es mecánico y tiene la posibilidad de ayudarme. Otros deportistas no lo pueden hacer, tienen que trabajar y boxear. Daniela entrena y trabaja siendo concejala. Hoy no vivimos del boxeo y a las mujeres le pagan muy poco, no se reconoce tanto como en el boxeo masculino. Es muy difícil vivir del boxeo y por eso muchos se están retirando".

Quién es Evelin "Princesita" Bermúdez: la boxeadora argentina y campeona mundial que pasa un mal momento económico

Como muchas otras púgiles, la "Princesita" se inició en un gimnasio con el sueño de seguir los pasos de su familia, la cual se dedica plenamente al deporte de los puños. Una de sus hermanas es Daniela "Bonita" Bermúdez, quien fue protagonista de grandes batallas en los últimos años, no pierde su nivel a pesar de haber sido madre hace poco tiempo y continúa como una de las figuras de la rama femenina. Además, Roxana -apodada Barbi- continúa en actividad y su hermano Gustavo también combatió.

No quedan dudas de que el apellido Bermúdez es sinónimo de boxeo en Santa Fe y que la más joven de la dinastía sueña en grande. Actualmente, Evelin es dueña de los títulos mundiales minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) siendo una de las más destacadas en la actualidad.

Con sólo siete años y acompañada de su padre Nindolfo "Tito" Bermúdez, la "Princesita" pisó un gimnasio de boxeo para calzarse sus primeros guantes. Los primeros pasos fueron las exhibiciones para luego realizar distintas peleas que la formaron para ser lo que es actualmente. Por supuesto, su carrera amateur también tuvo grandes logros para luego pasar al profesionalismo y continuar por el buen camino en el que ya cosechó 21 victorias (6 por KO), una derrota y un empate. Además, en 2018 fue campeona sudamericana de la categoría supermosca para luego encaminarse a la gloria mundialista.