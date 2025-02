Milei da el tiro de gracia al cine nacional y elimina un tributo clave

El gobierno de Javier Milei dio otro paso, este lunes, en favor de la desfinanciación del INCAA, al eliminar un impuesto que el propio organismo había promovido durante el kirchnerismo para darle más recursos al cine argentino.

Mediante la resolución 48/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, el director del INCAA, Carlos Pirovano, derogó la resolución 2114/2011, sancionada por el mismo organismo en 2011 bajo la dirección de Liliana Mazure.

Se trataba de un tributo denominado "certificado de exhibición" que establecía un pago creciente por la exhibición de películas extranjeras según la cantidad de salas en las que se pasaba una determinada película.

"Los importes que se recauden con motivo de los aranceles y precios que se establecen en los artículos 1º y 2º de la presente Resolución serán afectados exclusivamente al financiamiento, mejora y mayor eficiencia de los mecanismos de control, fiscalización y actuación judicial que hacen a la tutela y protección de la cinematografía y artes audiovisuales nacionales", establecía la resolución de 2011, destinando los fondos recaudados al desarrollo del cine argentino.

Sin embargo, esta resolución fue derogada este lunes por la resolución 48/2011. Esta última establece simplemente que "el cumplimiento de la Cuota de Pantalla de ESTRENOS de películas nacionales para las empresas exhibidoras equivaldrá a un SEIS POR CIENTO (6%) del total de películas estreno exhibidas por grupo empresario en el año calendario para aquellos que tengan más de OCHO (8) PANTALLAS asociadas y a un CUATRO POR CIENTO (4%) para aquellos grupos empresarios que tengan hasta OCHO (8) PANTALLAS asociadas". De esta forma, quedó eliminado el impuesto que permitía redireccionar fondos por la exhibición de películas extranjeras hacia el fomento del cine local.

La palabra de Sturzenegger

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de Transformación del Estado, reivindicó la resolución del INCAA de este lunes al afirmar que "el resultado (de la resolución de 2011) fue devastador: al imponer un impuesto que crecía con el número de salas, los productores encontraron que ya no era rentable pasar cine en salas pequeñas del interior. Así, en 2024, de los 800 títulos estrenados en AMBA, solo 200 llegaron a las provincias más pequeñas". "El INCAA había hecho inviables los cines del interior", agregó en su cuenta de X (ex Twitter), pese a que el área que dirige no está relacionada con el instituto.

Bajo el gobierno de Milei, el INCAA fue progresivamente vaciado por las autoridades. A los 400 despidos que ocurrieron a inicios de 2024, se le sumaron en noviembre pasado el pase a disponibilidad de otras 40 personas. Además, en julio, el Presidente había eliminado por decreto la cuota de pantalla que garantizaba la exhibición de películas nacionales.