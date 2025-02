Vuelve un histórico cine a Argentina en medio de la crisis de Javier Milei.

La crisis económica que se está viviendo en el Gobierno de Javier Milei imposibilita a miles de argentinos a darse gustos antes habituales como, por ejemplo, ir al cine. Pero en medio de las dificultades, un cine club de la provincia de Buenos Aires reabrió sus puertas para conectar a la gente con las películas a precios económicos.

Desde este viernes a las 21 horas vuelve el Cine Club Tudera, que empezó en el Club Juventud Obrera y desde este año organizan sus proyecciones en el Rotary Club, en San Luis 369, Turdera. En una entrevista con La Unión, Ramiro Baca -creador del proyecto- contó como fueron los primeros encuentros de este espacio cultural: "Se me ocurrió por distintas razones, por la pasión por ver películas, en sentido amplio, no sólo las llamadas 'grandes películas'. Las ganas de juntar gente para verlas, como excusa también para salir a la calle, salir a encontrarse. La necesidad de tener una propuesta cinéfila en el barrio, y no tener que ir tanto a Capital Federal a ver cosas interesantes fue parte de esta idea que creció y a la que luego se sumaron muchas personas".

Además, según indicó Ramiro muchas proyecciones cuentan con invitados especiales como cineastas que fueron a presentar sus filmes, docentes o periodistas, y sobre las entradas señaló: "El valor es de $2000 para cubrir algunos gastos mínimos. Además, el buffet que ofreció el club también resultó ser muy barato, siendo ésta una opción de salida cultural muy económica". La próxima película que se verá en el cineclub es Arrástrame al infierno, una película de terror de Sam Raimi, de 2009.

Sobre la sinopsis de Arrástrame al infierno, el cine club compartió en una publicación de Instagram: "La empleada de un banco le niega la extensión crediticia a una anciana, que resulta ser una vieja gitana. La venganza sobrenatural se ceba sobre aquella, en una fiesta de terror tan sobrenatural como absolutamente creíble. Cine de terror recio, de lo mejor que se hizo en los últimos 20 años. Tan fantástico como serio (y adulto), dirigido por la cámara kamikaze del experimentadísimo Sam Raimi (la trilogía Evil Dead, A Simple Plan, y las conocidísimas Spiderman) en lo que fue la vuelta a sus orígenes cultivando el más alucinado y entretenido terror cinematográfico".

Milei da el tiro de gracia al cine nacional y elimina un tributo clave

El gobierno de Javier Milei dio otro paso, este lunes, en favor de la desfinanciación del INCAA, al eliminar un impuesto que el propio organismo había promovido durante el kirchnerismo para darle más recursos al cine argentino.

Mediante la resolución 48/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, el director del INCAA, Carlos Pirovano, derogó la resolución 2114/2011, sancionada por el mismo organismo en 2011 bajo la dirección de Liliana Mazure. Se trataba de un tributo denominado "certificado de exhibición" que establecía un pago creciente por la exhibición de películas extranjeras según la cantidad de salas en las que se pasaba una determinada película.

"Los importes que se recauden con motivo de los aranceles y precios que se establecen en los artículos 1º y 2º de la presente Resolución serán afectados exclusivamente al financiamiento, mejora y mayor eficiencia de los mecanismos de control, fiscalización y actuación judicial que hacen a la tutela y protección de la cinematografía y artes audiovisuales nacionales", establecía la resolución de 2011, destinando los fondos recaudados al desarrollo del cine argentino.

Sin embargo, esta resolución fue derogada este lunes por la resolución 48/2011. Esta última establece simplemente que "el cumplimiento de la Cuota de Pantalla de ESTRENOS de películas nacionales para las empresas exhibidoras equivaldrá a un SEIS POR CIENTO (6%) del total de películas estreno exhibidas por grupo empresario en el año calendario para aquellos que tengan más de OCHO (8) PANTALLAS asociadas y a un CUATRO POR CIENTO (4%) para aquellos grupos empresarios que tengan hasta OCHO (8) PANTALLAS asociadas". De esta forma, quedó eliminado el impuesto que permitía redireccionar fondos por la exhibición de películas extranjeras hacia el fomento del cine local.