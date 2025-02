VIDEO Baby Etchecopar le soltó la mano a Milei y confirmó lo que todos piensan: "Se distrae con eso"

Baby Etchecopar le soltó la mano a Milei y reveló lo que todos piensan: "Los delirios siguen".

Baby Etchecopar, uno de los periodistas que más representa los intereses de la centro derecha, explotó contra las medidas de Javier Milei en un descargo incómodo para Radio Rivadavia, medio con mayoría de voces afines al Gobierno. "Los delirios siguen", arremetió el conductor.

El momento se originó en medio de un debate sobre las políticas de Milei, cuando Baby tomó la palabra y lanzó un duro editorial: "No entiendo todavía la gente como está feliz ganado 500 lucas diciendo 'hay que tener esperanza'. Las paritarias, por más que digan les damos un 10% más, no alcanzan. Lo que no entiende el Gobierno, que yo lo explicaba en Estados Unidos... venían y te decían 'que Presidente de lujo que tienen ustedes'. Es muy bueno para afuera, pero adentro no la estamos pasando bien. Andá a explicarle a los de Trump, que te dicen que es un lujo... loco, los jubilados ganan 300 lucas, un productor gana 800. ¿Con qué se mantiene una persona que labura con un palo (1 millón de pesos)? A mí me decían el otro día, ¿cuánto ganan en Argentina?, ¿1 palo y medio? No, ganan 500 lucas. Y no me quieren creer que ganan 500 lucas".

"No entiendo todavía a la gente que está ganando 500 lucas y dice que hay que tener esperanza. No llegás a nada. Yo siento un poco que hay una macro, que es la de los economistas, y hay una micro que al tipo no le calienta un carajo y es la de todos los días", agregó Etchecopar.

Por último, Baby hizo alusión a las últimas demostraciones de odio impulsadas por Javier Milei y su gabinete y sentenció: "Este es un Gobierno muy vivo. Se agarra con los LGBT, los estudiantes, putea periodistas y a Lali Espósito, y uno se distrae con eso, pero la realidad es que cuando uno ve su economía estás mal. Los delirios siguen, porque siguen los negociados, los gastos siderales...".

Baby Etchecopar le soltó la mano a Milei y destrozó a Yuyito González: "Me da asco"

Luego de la visita de Susana Giménez a la Casa Rosada, donde entre otros temas, se habló del noviazgo del mandatario y la exvedette Amalia "Yuyito" González, el conductor de "Basta Baby" salió al cruce con fuertes declaraciones hacia la pareja. Inmeditamanete, sus dichos se volvieron virales y se generó debate en las redes sociales.

"A mí, ese papelón me hace un poco de ruido porque no es momento para ridiculeces", comenzó diciendo Baby Etchecopar sobre la relación del presidente. Luego, el conductor remarcó: "Cuando la veo salir a ‘Yuyito’ a contar su historia de amor, me da un poquito de asco".

Baby Etchecopar le soltó la mano a Milei.

Y siguió: "Está bien que se enamore, me importa un carajo, lo que está mal es que salga todos los días a decir ‘a las que no están enamoradas‘",citó a la novia del jefe de Estado y en contraposición agregó: "Bueno, a las que no comen, a las que no estudian, a las que no pueden mantener a la familia y, las que no están enamoradas, también son parte de los ciudadanos que votaron al marido". Por último, y muy enojado con la situación, expresó: "Eso de que ‘hoy me fue bien a mí y la pegué, me parece una estupidez, muy mediocre".