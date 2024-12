Baby Etchecopar dijo lo que muchos pensaban sobre Yuyito González: "Es"

Baby Etchecopar dijo lo que muchos pensaban sobre Yuyito González: "Está loca".

Baby Etchecopar sorprendió al hablar sobre Yuyito González y generó controversia al decir lo que muchos piensan sobre la conductora. Al aire en su programa de radio, el famoso periodista analizó la actitud de González y fue categórico contra ella.

Precisamente, en el programa que Etchecopar conduce, hablaron sobre la supuesta crisis de pareja entre Yuyito y Milei, y apuntaron a que todo se habría destapado a partir de que la conductora dejó de seguir al presidente en redes sociales. "Si, dice que fue el que le maneja las redes, ¡mentira! Está loca. Dice boludeces. Es una cargosa. Melosa. Debe ser una pesada", lanzó el periodista sin pelos en la lengua.

En este marco, continuó enfurecido: "¿Sabés por qué Milei la definió como amor maternal? Porque debe ser una servil. Una servil. Debe decir todo que sí. Eso es horrible. Un presidente que aguanta una mujer así no puede ser presidente". Asimismo, opinó sobre "la bajada de perfil" que le hicieron a la conductora luego de la actitud que tenía frente a su programa, Empezar el día, peleándose con otras personas de la farándula. "Es una grasada. Lo deja muy mal parado a Milei. Es de muy boluda decirle a Yanina ‘ojo con las fuerzas del cielo’. Es asqueroso. Dijo boludeces".

Al parecer, hay una fuerte interna entre Etchecopar y González y la misma se desató más ferozmente a partir de estas declaraciones. Finalmente, para cerrar su discurso contra la conductora de Ciudad Magazine, Baby sentenció: "No se acordaba nadie de ella. Ibas a Chacarita (el cementerio) y buscabas la cruz con su nombre, estaba muerta. Apareció después de la serie de Coppola. Tiene un par de caramelos sueltos. Ella creyó que es Susana Giménez. Es una ridícula. La deja Milei y desaparece"

Yuyito González tomó una drástica decisión: "No voy"

La ex vedette y conductora Amalia "Yuyito" González, habló sobre los rumores de separación con el presidente Javier Milei y dio detalles sobre cómo está el vínculo con el mandatario.

Cabe señalar que el fin de semana se generó revuelo luego de que dejara de seguir al jefe de Estado en instagram alimentando aún más las teorías sobre el fin de la relación que comenzó en agosto de este año.

"Tengo a los noteros en la puerta de casa, en la del canal, cuando salgo y entro. Chicos, no voy a dar notas", expresó Yuyito González . En ese sentido, la novia de Javier Milei agregó enojada: "Ya pasa a ser un interrogatorio, un pedido de explicaciones, y yo no estoy en la sintonía ya de dar explicaciones, y no voy a darlas".

"No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión, que se lo pago yo?’. ¿Se entiende? No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble”, añadió al comenzar su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Siguiendo esa línea, Yuyito González se refirió a la polémica por dejar de seguirlo en las redes sociales: "Se armó un escándalo. No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo, como la otra persona tampoco puede estar en el mío ni correspondería".

"Me llevó un tiempo procesar el vínculo con el afuera, que me pide que responda por cada cosa que ocurre en mi relación. Tampoco voy a hacer esto de ‘amor, vamos a sacarnos una foto para demostrar’. No va más eso. Yo no me voy a sacar más fotos ni mostrar chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que lo hace, yo no lo voy a hacer", sumó la presentadora.