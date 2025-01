Cecilia Roth durísima contra Javier Milei: "No se puede"

Cecilia Roth criticó al gobierno de Javier Milei.

La reconocida actriz Cecilia Roth se refirió al gobierno del presidente Javier Milei y se mostró muy dura con las políticas implementadas por el mandatario libertario. Puso el foco en la censura y los recortes a la cultura cómo el intento de desmantelar el INCAA.

"Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático", disparó.

En ese sentido, Cecilia Roth aseguró que todo lo filmado anteriormente que tenga este tipo de contenido "no se puede ver en ningún lugar público" e incluyó en la lista de temas prohibidos "a ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño".

"Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", agregó la expareja de Fito Páez.

La protagonista de múltiples películas afirmó que estaba escéptica de que el libertario ganara las elecciones: "Jamás pensé que iba a ganar. Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei, quién imaginó que iba a iniciar su 'guerra cultural' contra el cine".

Cecilia Roth criticó la mirada sobre la cultura del gobierno de Milei

Continuando con su análisis sobre la situación actual, la hermana de Ariel Rot afirmó qué "este país se va a quedar enflaquecido a unos niveles impensables, Milei fue recortando, recortando, recortando, sacando esa motosierra infernal y nosotros y nosotras, en un nivel de shock, mirando pasar a Milei delante de nuestros ojos y con una oposición profundamente tocada".

También puso el foco en la visión del gobierno nacional sobre el cine: "Para ellos, un recorrido interesante de una película es solo de mercado. Detestan a los argentinos. Esto es muy particular porque, al revés de Donald Trump o Jair Bolsonaro, Milei no es nacionalista. No le interesa en absoluto la Argentina, la va a vender de arriba a abajo".

Por último, cargó contra el secretario de Cultura Leonardo Cifeli por sus criticas contra el INCAA. "El secretario de cultura, que viene de no haber hecho gestión nunca, lo que está haciendo es lo que se ve en el CCK, que ahora llama Espacio Libertad. Nos han desmantelado el INCAA. Lo que están haciendo en esos lugares es echar a todo su personal lentamente. Es una crueldad brutal".