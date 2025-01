Crìticas al rumbo económico de Milei por el cierre de una histórica fábrica: "Están destruyendo la industria"

Más de 400 despedidos por el cierre de una fábrica.

En el marco de la crisis económica producto de las medidas del presidente Javier Milei, una histórica fábrica de calzados cerró sus puertas y despidió a más de 400 trabajadores, que quedaron sin su fuente de ingresos. Se trata de la planta de zapatillas Dass, que fabricaba calzado para Adidas, entre otras marca, y que anunció que cerrará el 20 de enero sus puertas en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez.

Tras esto, el intendente Ricardo Moccero se refirió al cierre de la planta y a la consecuencia de que cientos de trabajadores queden en la calle en la localidad que tiene 42 mil habitantes. "Siempre cuando es sorpresivo y hay despidos masivos es algo que nos saca a todos porque le habían dado vacaciones a los trescientos y pico de empleados y aprovecharon las vacaciones para mandar los telegramas", criticó.

"Hoy uno de los socios me mandó un comunicado en el que dicen que dada las condiciones que se están sucediendo siguen apostando al país pero desde El Dorado, Misiones, que está cerquita de Brasil y tienen todo pegado. No es un problema local sino que es más eficiente la producción allá donde no tienen prácticamente flete", agregó el intendente marcando la búsqueda de la empresa de abaratar los costos por la crisis.

En ese sentido, el jefe comunal apuntó contra el gobierno de Javier Milei y las medidas económicas: "El calzado subió 50 por ciento y nadie compra. Hay una recesión con el calzado deportivo en todos lados. Hay una firma que cerró en Las Flores y otra en Chivilcoy. Están destruyendo la industria del calzado. Es muy difícil para estas empresas que den marcha atrás".

Los trabajadores apuntan contra la apertura de importaciones impulsada por Javier Milei

Agustín Amicone, titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), señaló que la crisis en el sector se debe al incremento de las importaciones y a la disminución del consumo. Según Amicone, la apertura comercial llevó a que empresas como Adidas, principal cliente de DASS, prefieran importar calzado a menor costo en lugar de producirlo localmente.

El dirigente sindical también destacó una caída en el consumo de calzado en Argentina, pasando de un promedio de tres pares de zapatillas por persona al año en épocas de bonanza, a 2,4 pares en la actualidad. Ante esta situación, Uticra solicitó la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires para intentar revertir el cierre y preservar los puestos de trabajo.