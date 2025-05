¿Qué tipo de guarnición se debe usar para acompañar al asado?

Qué ensalada elegir para el asado

El asado es una de las comidas que los argentinos más disfrutan sin importar el momento. Hay un sin fin de recomendaciones sobre cómo elegir los cortes, la cantidad de kilos por persona para que nadie se quede sin comer y hasta la guarnición a utilizar. En relación con el último tópico, en determinados casos se sirven varias para complacer a todos los presentes, pero en otros se opta por un elección muy particular.

Elegir con que acompañar la carne y las achuras puede que represente un puesta en común que genere varios comentarios en el grupo de amigos. En otros casos, la misma queda en manos de la persona que se encarga de poner la casa para cocinar o de un grupo de invitados que deben seleccionar el mejor acompañamiento posible ante la cantidad de concurrentes que se hagan presentes el día de la reunión.

"Mis hijos (18 y 21) hacen asados con sus amigos en los que hay SOLO carne. Como supongo que no suman ensalada por fiaca, sugiero tomates cortados al medio. Me dicen que no. Solo carne. 'Como los gauchos en la pampa'. ¿Son los míos, criados en el bosque, o es general?", expresó Kgalerin, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La publicación generó un gran caudal de comentarios en donde hombres de diversas edades expusieron un argumento similar.

"Es muy simple el cálculo. Cualquier cantidad de tiempo, plata y apetito puesto para comer ensalada puede ser apuntado en cambio a comprar y comer más carne", señaló uno. "La Ensalada es de MoIIejas sobre colchón de Provoleta", agregó un segundo. "A los 39 van a seguir haciendo lo mismo y seguirán siendo igual de felices. No te preocupes por eso", profundizó un tercero.

Sin embargo, hay un comentario que recibió bastante aceptación porque expuso una realidad que muchos hombres no se animaron expresar. "Es en general, pero es también porque (cuando somos solos varones) no aprendemos a hacer buenas ensaladas, ricas, bien condimentadas, bien combinadas. Con el tiempo fuimos aprendiendo y lo incorporamos, también vegetales asados", afirmó Alejandrocsome.

¿Cuáles son las mejores guarniciones?

Lo primero a señalar es que la elección de las guarniciones para acompañar una asado depende mucho de la cantidad de personas, del gusto y lo que se pueda comprar. No hay un ideal establecido, debido a que una elaboración bien preparada puede combinar de gran manera con el pedazo de carne que se sirve en el plato o con las achuras puestas sobres los fierros. Según Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, hay cinco opciones que son las más elegidas por los argentinos.