¿Cuáles son los errores más comunes al cocinar una provoleta en la parrilla?

Cómo cocinar la provoleta a la parrilla

Elaborar un asado es mucho más que la carne que se coloca en la parrilla y la cantidad elegida para que ninguno de los presentes no se quede sin hambre, sino que hay una serie de secretos que deben conocerse porque se vinculan con las guarniciones. Uno de ellos expone sobre cómo debe cocinarse la provoleta y evitar que se desperdicie un gran acompañante.

Además de la carne que se sirve, la mesa de un asado se encuentra compuesta por el pan, las salsas que cada uno considere como fundamentales para elevar determinados sabores y las guarniciones. Estas últimas pueden ser desde ensaladas, papas fritas o una provoleta que se colocó para darle otro color a la comida.

"Un pibe me mandó esta foto y me destruyó. A veces en la vida pensás que tenés todo y en realidad no tenés nada", manifestó Seba Varela del Río sobre la foto que difundió en su cuenta de X (Ex Twitter). La misma expone que la persona colocó de manera directa a cuatro porciones de provoleta pero no se llegaron a cocinar, debido a que el calor de las brazas generó que se derritan y se filtren.

Errores al cocinar provoleta

La marca: un producto de calidad asegura que se obtendrá una provoleta que se encuentra madurada en el tiempo que corresponde y que no se derrita tan rápido.

La temperatura: no se aconseja sacarla de la heladera y colocarla al fuego en cuestión de segundos porque es necesario que adquiera temperatura ambiente.

El calor de la parrilla: los fierros deben estar muy calientes porque si están frío van a generar que el disco se pegue.

No usar el recipiente adecuado: muchos aconsejan comprar una provoletera o usar un sartén para evitar que la misma se filtre.

No darla vuelta: es necesario tener bastante cuidado al darla vuelta porque puede romperse.

En los comentarios del video se desprende que muchos usuarios consultaron sobre la marca de la provoleta y la respuesta de Seba del Río fue que pertenece a un supermercado. Esto no es un detalle menor, porque se debe cocinarla con un mayor cuidado y atención, ya que no son productos reconocidos por su calidad.

¿Por qué no se lava la carne del asado?

Una de las costumbres que se ven varios hogares de la Argentina es que las personas deciden lavar la carne antes de mandarla a la parrilla bajo la escusa de limpiar de algún rastro de suciedad que venga de la carnicería. Este proceso puede realizarse sobre una fuente, mientras que otros lo hacen en la pileta de la cocina. Un error más que garrafal.

Sin embargo, la recomendación que se entrega es que no se debe realizar este paso. La explicación pasa porque se puede estar salpicando gérmenes de la carne sobre distintos objetos presentes en la cocina. Algo que después provocará infecciones en comida y la presencia de ciertas enfermedades en el organismo. Lo mejor es sacarla del frío, dejarle un tiempo a temperatura ambiente, salarla y mandarla al fuego.