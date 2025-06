Una gloria de San Lorenzo respaldó a Marcelo Moretti en su regreso al club

San Lorenzo atraviesa un complejo presente a nivel económico e institucional, con un plantel desarmado a causa de las numerosas inhibiciones que pesan por deudas y en medio del anuncio de Marcelo Moretti de su vuelta a la presidencia. El dirigente, que está de licencia luego de que se abra una causa en su contra por supuesto cobro de coimas, reapareció este martes asegurando que "en los próximos días" regresará a cumplir sus funciones. Esta declaración tuvo varias reacciones negativas por la resistencia que provoca su figura en el cuadro de Boedo, pero también contó con el apoyo inesperado de un histórico exfutbolista que vistió la camiseta azulgrana en la década de los '90.

Ni más ni menos que Paulo Silas, una gloria del 'Ciclón' que ocupaba la posición de volante, bancó públicamente a Moretti para que retorne a su puesto. Así lo expresó en diálogo con Rodrigo Vizcarra para el medio partidario Pasión Azulgrana: "Moretti es mi amigo, lo era antes de ser presidente y lo va a seguir siendo siempre. Todos cometemos errores y aciertos, nadie está para juzgar o apuntar con el dedo. Él también está sufriendo con esta situación, sufre el club y sufrimos todos. En los momentos de alegría estamos juntos, y en los difíciles también", expresó.

Silas apoyó a Moretti tras el anuncio de su regreso a la presidencia: "Hay que esperar"

"Hay que esperar, no hacer pronósticos o tomar decisiones apresuradas, porque el tiempo es el que va a decir todo", declaró el brasileño de 59 años, campeón del Torneo Clausura 1995 con San Lorenzo, quien también dijo que estuvo con el mandamás recientemente pero que no hablaron de una posible vuelta de la licencia: "Lo nuestro es un amor en común por el club y nada más", concluyó.

Con el 'Bambino' Veira como DT y con figuras como Silas y Oscar Ruggeri, el 'Ciclón' se consagró campeón del Clausura 1995.

Moretti adelantó que volverá a San Lorenzo tras ser citado por la Justicia: "Fui votado"

En San Lorenzo de Almagro la paz institucional parece aún lejana. Marcelo Moretti, presidente que se encuentra de licencia tras la viralización de un video en el que se lo observa recibiendo 25.000 dólares, adelantó que tiene pensado regresar al club para cumplir sus funciones "en los proximos días". Luego de haber sido citado a indagatoria por la causa que investiga supuestas coimas para fichar a un jugador de inferiores, el empresario aseguró que cuenta con el respaldo de Claudio "Chiqui" Tapia y que la Justicia le dará la razón.

En una entrevista con Mundo Azulgrana este martes, Moretti manifestó que su retornará a la institución de Boedo, aunque los dirigentes se opongan a su decisión. "El proyecto soy yo. Existen vocales suplentes habilitados para asumir esos cargos", expresó quien fuera electo máximo dirigente del "Cuervo" en diciembre del 2023.

“Fui votado por la gente, y si no quieren trabajar conmigo, hay vocales suplentes”, remarcó Moretti, quien volvió a dejar en claro que no renunciará a su cargo, pese a que varios directivos del oficialismo no están de acuerdo con su regreso a las funciones, como el enojo de los hinchas del "Ciclón", que expresaron su sentimiento en varias oportunidades en el Nuevo Gasómetro.