Moretti adelantó que volverá a San Lorenzo tras ser citado por la Justicia: "Fui votado"

Escándalo en san Lorenzo: Marcelo Moretti, que fue citado a indagatoria por supuestas coimas, dio detalles de su futuro en el club.

En San Lorenzo de Almagro la paz institucional parece aún lejana. Marcelo Moretti, presidente que se encuentra de licencia tras la viralización de un video en el que se lo observa recibiendo 25.000 dólares, adelantó que tiene pensado regresar al club para cumplir sus funciones "en los proximos días". Luego de haber sido citado a indagatoria por la causa que investiga supuestas coimas para fichar a un jugador de inferiores, el empresario aseguró que cuenta con el respaldo de Claudio "Chiqui" Tapia y que la Justicia le dará la razón.

En una entrevista con Mundo Azulgrana este martes, Moretti manifestó que su retornará a la institución de Boedo, aunque los dirigentes se opongan a su decisión. "El proyecto soy yo. Existen vocales suplentes habilitados para asumir esos cargos", expresó quien fuera electo máximo dirigente del "Cuervo" en diciembre del 2023.

“Fui votado por la gente, y si no quieren trabajar conmigo, hay vocales suplentes”, remarcó Moretti, quien volvió a dejar en claro que no renunciará a su cargo, pese a que varios directivos del oficialismo no están de acuerdo con su regreso a las funciones, como el enojo de los hinchas del "Ciclón", que expresaron su sentimiento en varias oportunidades en el Nuevo Gasómetro.

Por otro lado, el directivo aseveró que cuenta con un convenio con la empresa IDOM para la construcción de una platea con una capacidad de 12.000 espectadores en el estadio de San Lorenzo y agregó: "Acercaré dinero para reforzar al plantel. Tengo previsto una charla con Damián Ayude para planificar el equipo".

La citación a indagatoria que recibió Moretti de la Justicia tras el escándalo en San Lorenzo

El pasado jueves 19 de mayo, la Justicia confirmó una citación a indagatoria a Moretti por la causa que investiga supuestas coimas cobradas para inscribir a un juvenil en las inferiores de San Lorenzo, que quedaron en evidencia por una cámara oculta transmitida por el programa Telenueve Denuncia de Canal 9 en mayo pasado.

Si bien la convocatoria realizada por el Juzgado N°27 fue hecha para este jueves 26 de junio, vía Zoom, el abogado del empresario, Gastón Marano, confirmó en diálogo con San Lorenzo Primero que no se presentará a la indagatoria. "Se trata de un llamado a indagatoria producido en la mayor de las irregularidades. Moretti está siendo perseguido al mismo tiempo por la Justicia de la Ciudad y por la Justicia de la Nación por el mismo delito y por los mismos hechos, lo cual está explícitamente prohibido en todos los códigos procesales”, expresó el letrado.

Según la la Fiscalía que interviene en la causa, María José Scottini, la mujer que aparece en el video, le pagó pagó 25.000 dólaresa Moretti para que su hijo ingresara a las inferiores. Aunque el presidente justificó que ese dinero fue una “donación” para la institución, lo cierto es que no fue documentada como exige la ley y el estatuto.

En este panorama, Moretti podría ser indagado en la Justicia por administración fraudulenta al "apropiarse indebidamente de fondos entregados por Scottini, causando un perjuicio patrimonial al Club Atlético San Lorenzo de Almagro“, como se lee en el pedido de indagatoria. Sin embargo, restará saber si el empresario se presentará este jueves al Zoom ante la Fiscalía, a cargo de Mónica Cuñarro.