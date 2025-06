El terrible fallido de Guillermo Francos sobre el Gobierno de Milei: "Un futuro de pobreza"

Qué dijo Guillermo Francos en plena exposición en el Senado.

Guillermo Francos tuvo un fallido que no tardó en llamar la atención y se dio mientras realizaba su exposición en el Senado. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación habló de "un futuro de pobreza" por parte del gobierno de Javier Milei y el furcio desató la polémica en el ambiente de la política.

En horas del mediodía del jueves 26 de junio, Guillermo Francos dio su exposición en la Cámara de Senadores, pero lanzó un fallido inoportuno para el contexto social y económico de la Argentina de Milei. "Cada una de las medidas que impulsamos en este tiempo establecieron un marco de libertad, orden y confianza que nos va a guiar a un futuro de crecimiento y pobreza", dijo el funcionario.

Francos dijo que solo 10% de administrativos de Garrahan y contradijo el discurso de Milei

"En hospitales equivalentes dos tercios de la nómina son médicos y un tercio es administrativa. En Argentina, el 70% de la nómina es administrativa. Usaron una causa noble como la del Garrahan para esconder militantes políticos", sostuvo Javier Milei en una entrevista concedida a La Nación+. Para el líder de La Libertad Avanza, existe una "sobre planta administrativa" que no sólo "no trabaja" sino que le "quita recursos" a los médicos. "El ahorro lo hacemos en sacar a los que no trabajan, darle la plata a los que sí trabajan", sumó.

Sin embargo, diez días después de esta entrevista, Francos realizó su informe de gestión ante el Senado en una pregunta donde le pedían detalles sobre la "dotación del personal" del Garrahan. En este informe, el funcionario compartió un cuadro detallado de la Información Estadística que presenta todos los años el nosocomio, pero con datos hasta el 30 de abril: la cantidad de empleados en 2025 asciende a 4661. A su vez, están divididos en tres categorías: "Conducción", "Agrupamiento Asistencial" y "Agrupamiento Logístico". Dentro del "Agrupamiento Logístico", se ubica el "Tramo Administrativo" que acumula 462 empleados en la actualidad. Por ende, representa solo el 10% del total de la nómina de los trabajadores del Garrahan.