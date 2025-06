Un histórico de la Selección Argentina opinó sobre la posible vuelta de Messi a Newell's

Salorio, preparador físico de Lionel Messi en la Selección Argentina, habló sobre su posible vuelta al fútbol argentino: "No es saludable".

Un histórico integrante de la Selección Argentina habló sobre la vuelta de Lionel Messi al fútbol argentino: se trata de Gerardo Salorio, preparador físico de José Pekerman durante el Mundial de Alemania 2006 y en las divisiones juveniles, planteles que compartió con el astro argentino que se encuentra disputando el Mundial de Clubes 2025 con el Inter Miami. Al ser consultado por un posible regreso de la 'Pulga' a Newell's Old Boys, opinó en diálogo con el programa Super Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad que no le parecía "saludable" y que no creía que la 'Lepra' "esté preparado para recibirlo".

"Di María es una cosa y Messi otra. Mas allá que estamos todos entusiasmados con que Leo venga a jugar a Argentina, lo van a remachar a patadas. Es una decisión que tiene que tomar Messi con Messi y estudiar bien lo que pasa", sentenció Salorio, haciendo referencia a la reciente incorporación de 'Fideo' a Rosario Central, club del que surgió como futbolista. Además, habló sobre cuál sería el mejor lugar para el ex Barcelona y Paris Saint-Germain a casi un año del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: "El mejor sitio para Messi es un club donde no sienta presión tan grande de demostrar nada. Messi es como una obra de teatro, con la participación estelar. Tendrá que discutirlo con Scaloni".

La gran preocupación del preparador físico es el roce y la intensidad con la que se juega en Argentina y el impacto que eso podría producir en Messi: "El defensor argentino le va a pedir la camiseta cuando termine el partido, pero cuando esté jugando por los puntos te va a matar. Cualquier jugador que viene de Europa a jugar acá le cuesta y a Messi le va a costar acomodarse a Messi, porque los equipos físicamente te corren, no tienen presupuesto, pero tienen orden", cerró.

Si bien la ilusión de los hinchas del cuadro rosarino es ver al capitán e ídolo de la 'Albiceleste' vistiendo la camiseta rojinegra y tener un regreso como el de Di María a Central, es una realidad que parece estar lejos de concretarse. El Inter Miami pretende retenerlo una vez terminado el Mundial de Clubes y el jugador buscará mantenerse en competencia con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al Mundial 2026.

Cuándo juegan Inter Miami vs. PSG por el Mundial de Clubes

El partido por los octavos de final se jugará el domingo 29 de junio de 2025, a partir de las 13 horas (hora argentina), en el estadio Mercedes Benz Stadium de Atlanta. El encuentro será transmitido a través de la plataforma DAZN.

Messi, ovacionado "a lo Maradona" en cancha de Newell's: el video viral cuando tenía 9 años

Todo lo que sucede alrededor de Lionel Messi suele generar impacto por la grandilocuencia de su figura y, en esta oportunidad, no fue la excepción pero por un hecho lejano en el tiempo. Es que el mejor jugador del mundo y emblema de la Selección Argentina quedó en el centro de la escena luego de que se conociera un video suyo, en el que estaba con la camiseta de Newell's y siendo ovacionado con un "Maradona".

Hace algunas horas, las redes sociales explotaron con "Leo", después que la cuenta de X @Newells_en, publicara un video hasta el momento nunca visto del capitán de la "Albiceleste". Allí se lo observa a Messi en el estadio de Newell's con 9 años, haciendo jueguitos en plena cancha y rodeado de sus compañeros de categoría durante la presentación de "La Máquina del 87", el equipo en el que la "Pulga" ganó la Copa Juvenil 1996.