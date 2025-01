¿Qué cortes no pueden faltar para hacer un asado?

Qué cortes de carne no deben faltar en un asado.

Una de las comidas que más se elabora en la Argentina es el asado, debido a que es mucho más que el proceso de cocinar los alimentos si no que se trata de un evento social donde las personas se reúnen para compartir un momento. Aunque hay una serie de condiciones que deben cumplirse y una de ellas es la presencia de determinados cortes de carne.

Hay determinadas reuniones sociales que dependen bastante de la comida que se sirva en la mesa. Por lo general, los asados son para festejar momentos importantes en la vida de las personas. Los consejos al momento de elaborarlo son varios, pero hay ciertos cortes que no pueden faltar.

Qué cortes de carne no deben faltar en un asado.

"¿Sabían la definición de 'asado de hombre'? No se usa plato, se come con tenedor, el que cocina corta para todos y en lo posible se come parado", expresó una mujer sobre el video que filmó en una reunión de amigos. En el fragmento, se puede apreciar cómo los presentes comparten los trozos de carne, a la vez que conversan sobre el agregado de una salsa para condimentar cada corte.

¿Qué cortes no pueden faltar?

Lo primero a mencionar es que se trata de una decisión muy particular debido a que se encuentra sujeta al gusto de cada uno, la disponibilidad de dinero para comprar la carne y también de qué cortes haya en la carnicería. Sin embargo, los más repetidos en un asado son cuatro porque aportan cierta variedad y suelen ser bien recibidos por los presentes.

Por lo general, se estima que este tipo de comida debe contar con una tira de asado, que puede variar entre gruesa o fina, la presencia de vacío para aquellos que pretendan carne sin hueso y sin grasa, entraña y matambre. Además, hay que sumar las achuras, con el chorizo como la más popular de todas porque es ideal a modo de entrada entre dos panes. En un segundo escalón se encuentra la morcilla y en un tercer lugar aparecen los chinchulines.

¿Cuál es el secreto para calcular la cantidad de carne exacta para un asado?

Al momento de pensar en la elaboración de un asado, hay que considerar que no todas las personas consumen lo mismo y que cada corte debe llevar un mínimo para que pueda ser disfrutado por los presentes. También es necesario recordar que en la mesa se sirven ensaladas y que algunos acompañan con pan.