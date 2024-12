¿Cómo se prepara un “asado” vegano y por qué puede haber hamburguesas?

Cómo hacer un asado vegano

Una de las comidas que se más se consume durante la celebración de la Navidad en la Argentina es el asado, inclusive para aquellos que no comen carne porque optaron pasarse al veganismo. Aunque hay una serie de cuidados que deben aplicarse para que la cocción de los alimentos se desarrolle de manera correcta.

No hay dudas que el asado es una de las comidas más populares del país por la facilidad con la cual se puede elaborar, además por la gran cantidad de cortes de carne que existen. También hay una opción para aquellas personas que consumen alimentos que no provengan de animales y que pretenden disfrutar de esta tradición.

"Se olvidaron de cocinarle a mi hermana que es vegetariana y hubo que improvisar", expresó Hagovada, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen se puede apreciar que la mujer comió una zanahoria, un medallón de quínoa y un poco de mayonesa. En los comentarios, se dejó en claro que la joven confió en su familia y por eso no decidió prepararse su comida porque pensaba que le iban a hacer algo acorde a su tipo de alimentación.

Cómo hacer un asado vegetariano

Lo primero a mencionar es que no hay una receta tradicional de cómo armar un asado vegetariano, pero sí es necesario cocinar la comida separada de los cortes de carne para que no haya contaminación cruzada. Se puede generar una división en la parrilla para que cada alimento tenga su elaboración adecuada. Además, se debe considerar que no todas las verduras llevan el mismo tiempo de preparación.

En cuanto a los alimentos elegidos, todo depende bastante del gusto de las personas, ya que hay lugares que venden hamburguesas de lentejas, arvejas, garbanzos, zapallo, papa y demás. Lo mismo sucede con el choripán vegano que dispone de una preparación similar al de cerdo, pero sin la presencia de la carne del animal.

Por ejemplo, en Cookpad recomiendan cortar berenjenas y dejarles la cáscaras, sumar rodajas de zapallos, zanahorias y cebollas en vueltas o pueden ser cocidas de manera directa sobre la parrilla. Una vez que cada una de las verduras alcanzó cierta suavidad en su textura se las debe servir y condimentar a gusto.

Diferencia entre vegano y vegetariano

Es bastante común que las personas no sepan diferenciar a una vegana de otra que se considera vegetariana. Si bien las dos no se alimentan de carne que proviene de animales, hay una serie de consideraciones que permite establecer estas clasificaciones.

Es que la persona vegana es aquella que no consume alimentos que son de origen animal, ni producidos por animales. Esto incluye huevos o la miel que hacen las abejas. Mientras que la vegetariana es una que solo no se alimenta de carne de vaca, pollo o pescado.